ليفربول يستدرج وست هام في صراع متباين بين حلم أوروبا والهروب من الهبوط

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة مساء اليوم، السبت، تجمع بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ووست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء تختلف فيه طموحات الفريقين بشكل واضح.

ليفربول يدخل المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة، بعدما حقق 13 انتصارًا مقابل 6 تعادلات و8 هزائم، في موسم شهد تقلبات واضحة في الأداء والنتائج.

ويسعى الفريق لاستعادة الثبات وتحقيق فوز جديد على أرضه ينعش حظوظه في المنافسة على مقعد أوروبي مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يعاني وست هام من موقف صعب في جدول الترتيب، إذ يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، بعد 6 انتصارات و7 تعادلات و14 خسارة.

ويدرك الفريق اللندني أن أي تعثر جديد قد يزيد من تعقيد مهمته في صراع البقاء، لذلك سيبحث عن نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للهروب من مناطق الخطر.