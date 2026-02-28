قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ليفربول يستدرج وست هام في صراع متباين بين حلم أوروبا والهروب من الهبوط

ليفربول
ليفربول
إسراء أشرف

يحتضن ملعب أنفيلد مواجهة مرتقبة مساء اليوم، السبت، تجمع بين ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ووست هام يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، في لقاء تختلف فيه طموحات الفريقين بشكل واضح.

ليفربول يدخل المباراة وهو يحتل المركز السادس برصيد 45 نقطة، بعدما حقق 13 انتصارًا مقابل 6 تعادلات و8 هزائم، في موسم شهد تقلبات واضحة في الأداء والنتائج.

ويسعى الفريق لاستعادة الثبات وتحقيق فوز جديد على أرضه ينعش حظوظه في المنافسة على مقعد أوروبي مع اقتراب الموسم من مراحله الحاسمة.

على الجانب الآخر، يعاني وست هام من موقف صعب في جدول الترتيب، إذ يتواجد في المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة، بعد 6 انتصارات و7 تعادلات و14 خسارة.

ويدرك الفريق اللندني أن أي تعثر جديد قد يزيد من تعقيد مهمته في صراع البقاء، لذلك سيبحث عن نتيجة إيجابية تمنحه دفعة قوية للهروب من مناطق الخطر.

ليفربول وست هام يونايتد وست هام الدوري الإنجليزي محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

رسالة منحة التموين موصلتش؟ تعرف على استحقاقك بالرقم القومي دون SMS

ايناس الليثي

من الإذاعة إلى الدراما.. وفاة إيناس الليثي تترك حالة من الحزن

ريبيرو

رد فعل غير متوقع من ريبيرو بعد الحصول على حكم ضد الأهلي أمام كاس

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 28-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

حالة الطقس

. أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة| تفاصيل

عمرو أديب

التطبيل مشكلة.. عمرو أديب يوجه رسالة صريحة لصناع دراما رمضان

طارق النبراوي نقيب المهندسين

حقيقة إحالة نقيب المهندسين إلى محكمة جنح الأزبكية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 28-2-2026

ترشيحاتنا

بوروسيا دورتموند ضد بايرن ميونخ

كلاسيكو ألمانيا يشعل الصراع.. دورتموند في مواجهة مصيرية أمام بايرن ميونخ

المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة

أجوستي بوش: منتخب السلة يستعد لمواجهة قوية أمام أنجولا

زيزو وزوجته

زيزو يخطف الأنظار رفقة زوجته بأحدث ظهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد