عودة زيزو وتريزيجيه.. موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري والقنوات الناقلة
10 كلمات تقال بعد انتهاء العشر الأوائل من رمضان.. اغتنم باقي الشهر
كيف خطط السادات لمفاجأة نصر العاشر من رمضان وخدع العالم بذكائه
ترامب:سنبدد أسطولهم البحري والجيش الأمريكي ينفذ عملية لتدمير صواريخ إيران
الشرطة الإيرانية: الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي سبب للقلق
كل ما تريد معرفته عن مواجهة الأهلي وزد في الدوري الممتاز
الهروب خارج إسرائيل.. العشرات يسجلون طلبات إجلاء من دولة الاحتلال
مسؤول أمريكي: نفذنا ضربات جوية وبحرية ضد إيران
ترامب: سندمر صواريخ إيران وسنقضي على برنامجها الصاروخي
عاجل| وكالة إرنا الإيرانية: الرئيس مسعود بزشكيان بخير
إطلاق 7 صواريخ.. دوي انفجارات قرب مقر إقامة المرشد الإيراني
وكالة تسنيم: إيران تستعد للانتقام ورد ساحق على الكيان الصهيوني
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأهلي والزمالك والمقاولون العرب في نصف نهائي كأس مصر للطائرة آنسات

محمد سمير

أُقيمت أمس الجمعة ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس مصر للكرة الطائرة للآنسات، وأسفرت تلك المواجهات عن تأهل الأهلي والزمالك والمقاولون العرب إلى دور نصف النهائي.

حيث نجح الأهلي في حسم مواجهته أمام وادي دجلة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، في اللقاء الذي احتضنته صالة المركز الأولمبي بالمعادي، بينما فرض الزمالك سيطرته الكاملة وتفوق على سموحة بثلاثة أشواط نظيفة على صالته.

وفي أبرز مفاجآت الدور، خطف المقاولون العرب بطاقة التأهل بعد الفوز على سبورتنج بنتيجة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وتتبقى مواجهة واحدة في الدور ربع النهائي تجمع بين دلفي وراية، والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، لاستكمال عقد المتأهلين إلى نصف النهائي.

