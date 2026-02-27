موقف غامض.. توروب حيران في مصير مشاركة ثنائي سوبر بلقاء الأهلي وزد

يكتنف الغموض مصير مشاركة الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه نجمي النادي الأهلي في مباراة زد المقرر إقامتها مساء غد السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث برصيد 36 نقطة خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 37 نقطة وبيراميدز الوصيف بنفس النقاط وبفارق الأهداف.

يأتي ذلك الغموض نظرا لتعافي الثنائي تريزيجيه وزيزو من الإصابات منذ فترة بسيطة وشاركا في التدريبات الجماعية أمس الخميس.

الجهاز الطبي أعلن أن زيزو وتريزيجيه تعافي كل منهما من الإصابة التي لحقت بهما تاركا أمر مشاركة الثنائي في مباراة زد فى الدوري للجهاز الفني بقيادة الدانماركي ييس توروب.

ومن المقرر أن يحسم الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مصير مشاركة الثنائي زيزو وتريزيجيه فى مباراة زد غدا في الدوري.