شهر ونص.. الإصابة تبعد نجم سوبر عن مباريات الأهلي

يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب خدمات ياسين مرعي نجم دفاعات القلعة الحمراء عقب تعرضه للإصابة.

ويستعد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب لمواجهة نظيره فريق زد إف سي على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وتنطلق الموقعة في تمام التاسعة والنصف مساء.

ويعاني ياسين مرعي نجم دفاعات النادي الأهلي من الإصابة بالعضلة الضامة تبعده عن المشاركة رفقة المارد الأحمر لمدة شهر ونصف.

ويختتم مساء اليوم الجمعة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب تدريباته إستعدادا لمواجهة نظيره فريق زد غدا السبت فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب المركز الثالث خلف الزمالك المتصدر ترتيب جدول الدوري الممتاز وبيراميدز الوصيف.