عراقجي للمستشار الألماني: اخجلوا من أنفسكم وكفّوا عن التدخل في منطقتنا



أكد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي أن طهران لا تسعى إلى العداء مع الاتحاد الأوروبي لكنها سترد بالمثل على أي قيود تُفرض عليها.

وردا على تصريحات المستشار الألماني فريدريشميرتس قال عراقجي : اخجلوا من أنفسكم والأفضل أن تكفّ ألمانيا عن تدخّلها غير القانوني في منطقتنا.

نقلت وكالة رويترز نقلا عن المستشار الألماني فريدريش ميرتس القول بأن العالم يشهد الأيام والأسابيع الأخيرة من حكم النظام الإيراني.

وأصدرت بعض الدول تنبيهات لرعاياها لمغادرة إيران، عقب اتساع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، و ما تبعها من أعمال عنف و شغب، بالإضافة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة لطهران، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية هذه الإحتجاجات.

و تعتبر أبرز الدول التي حثت رعاياها على مغادرة إيران هي أمريكا، السويد، استراليا، بولندا، و الهند، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران.

أمريكا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.

وقالت الخارجية في الإنذار إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.

ولفتت إلى أنه إذا وجد الأمريكيون طريقا آمنا، عليهم مغادرة إيران برا إلى أرمينيا أو تركيا.

وذكرت أنه يجب على المواطنين الأمريكيين توقع استمرار انقطاع الإنترنت، والتخطيط لوسائل اتصال بديلة.