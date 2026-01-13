قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الملك.. قرار عاجل من ليفربول حول مستقبل محمد صلاح| ماذا حدث؟
الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين.. فيديو
إيران .. إحالة عدد من كبار المسئولين بالدولة والبنك المركزي إلى القضاء
الداخلية تنقذ 19 طفلا من عصابات التسول بالجيزة
المنطقة الشمالية العسكرية تستكمل تنفيذ حملة بلدك معاك.. 24 ألف كشف طبي و60 ألف قطعة ملابس جديدة للمواطنين
قبل مواجهة المغرب.. هيمنة نيجيرية كاسحة في كأس أمم إفريقيا 2025
وزير الخارجية يؤكد لمبعوث الناتو رفض مصر للاعتراف بما يسمى أرض الصومال
شملت تخصصات حيوية.. تعرف على المسميات الجديدة لـ 5 كليات في الجامعات الخاصة
رايحين الامتحان.. العناية الإلهية تنقذ 4 طلاب بعد سقوط سيارتهم في ترعة المريوطية
الرقابة المالية تصدر أول إطار تنظيمي لصرف تعويضات التأمين الإجباري عن مركبات النقل السريع
وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو
شوبير يكشف عن تحول مفاجئ في ملف تجديد أليو ديانج مع الأهلي
أخبار العالم

وسط أنباء عن مقتل 505 متظاهر بإيران.. عراقجي: سنحمي سيادتنا من أي عدو

إيران
محمد على

زعم موقع “هرانا لرصد حقوق الإنسان” في إيران، بارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران إلى 505 قتلى.

وذكر موقع "هرانا" لرصد حقوق الإنسان : "نحقق في تقارير عن مقتل 579 متظاهرا وقطع الإنترنت يعقد التحقيق".

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في اتصال بنظيره الباكستاني، أن إيران عازمة  على حماية سيادتها وأمنها بمواجهة الاعتداءات الخارجية.

واكد عراقجي ، في وقت سابق ، أن التهديد باستخدام القوة ضد إيران يُعد خرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على أن تهديد دولة عضو في المنظمة الدولية يقوض بشكل خطير نظام عدم الانتشار النووي، ويزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار على الساحة الدولية.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يعرّض الأمن الإقليمي والدولي لمخاطر جسيمة، ويسهم في تفاقم الأزمات والصراعات في المنطقة.

وشدد عراقجي ، على أن إيران لن تتردد في توجيه رد حاسم ورادع على أي اعتداء يطال سيادتها أو أمنها، مؤكدًا تمسك بلاده بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق القوانين والمواثيق الدولية.

فاطمة مهاجراني


فيما قالت فاطمة مهاجراني الناطقة باسم الحكومة الإيرانية: “الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي كشفا نياتهما السيئة تجاه الشعب الإيراني بدعمهما الحرب الإرهابية في الشارع الإيراني”.


وذكرت مهاجراني : الاحتجاجات السلمية تعرضت لهجمات إرهابية والإرهابيون يتلقون الدعم بوضوح من الرئيس الأمريكي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني".

ولفتت مهاجراني :"مطالب المحتجين المحقة تمت مصادرتها ونحن مسؤولون عن حماية المجتمع وسنغتنم الفرصة لإنعاش الحوار".

وأعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية: “اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الكيان الصهيوني في زاهدان دخلت البلاد من جهة الشرق كونها خططت لعمليات اغتيال وتخريب لبنى تحتية بينما تم ضبط أسلحة أمريكية ومعدات تفجيرية في حوزة عناصر الخلية الذين اختبأوا في 7 منازل”.

