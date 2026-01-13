السفير الأمريكي لدى إسرائيل: واشنطن لا تملك خططا لشن هجوم على إيران

استبعد السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الثلاثاء إمكانية توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، قائلاً: "في هذه اللحظة، لا تخطط الولايات المتحدة ولا إسرائيل لأي تدخل عسكري. نحن لا نستعد لهجوم".

وأضاف هاكابي في تصريحات نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية : "من الخطأ الاعتقاد بأن الولايات المتحدة وإسرائيل يضعان خططاً بشأن إيران.. هناك تعاون لمراقبة الاحتجاجات.. الشعب يائس من النظام الإيراني".

كان الرئيس الأمريكي دونالد قد أشار فى وقت سابق، إلى أن إيران تأخذ التهديدات الأمريكية على محمل الجد ولهذا تبدي استعدادها لإجراء حوار.