فادحة .. روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات قوات "الشمال" حسّنت تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 185 عسكريا .
وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت بضربة واسعة النطاق البنية التحتية للطاقة ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
وأضافت : وحدات قوات "الرب" تسيطر على مواقع استراتيجية وتكبد القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 190 عسكريا إضافة إلى تدمير دبابة
وتابعت : وحدات "الجنوب" تحسن تموضعها على طول خط المواجهة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 165 عسكريا
وأردفت : خسائر القوات الأوكرانية نحو 65 عسكريا في منطقة عمليات قوات "دنيبر".
وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلة : وحدات قوات "المركز" تحسّن تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت 400 عسكري.