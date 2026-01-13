فادحة .. روسيا تكشف حجم خسائر الجيش الأوكراني خلال 24 ساعة



أكدت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات قوات "الشمال" حسّنت تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 185 عسكريا .

وقالت الوزارة الروسية في بيان لها : قواتنا استهدفت بضربة واسعة النطاق البنية التحتية للطاقة ومنشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني.

وأضافت : وحدات قوات "الرب" تسيطر على مواقع استراتيجية وتكبد القوات الأوكرانية خسائر تجاوزت 190 عسكريا إضافة إلى تدمير دبابة

وتابعت : وحدات "الجنوب" تحسن تموضعها على طول خط المواجهة وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بأكثر من 165 عسكريا

وأردفت : خسائر القوات الأوكرانية نحو 65 عسكريا في منطقة عمليات قوات "دنيبر".

وختمت وزارة الدفاع الروسية بيانها قائلة : وحدات قوات "المركز" تحسّن تموضعها التكتيكي وتكبد القوات الأوكرانية خسائر بلغت 400 عسكري.