قنوات مجانية ناقلة لمباراة مصر والسنغال بالتردد
حماس: الاحتلال يرتكب أبشع أنواع الإبادة بارتقاء الشهداء من المرض والبرد
اخماد حريق معهد خدمة اجتماعية بالإسكندرية وقرار عاجل بشأن الامتحانات
شوبير يحذر لاعبى المنتخب قبل مواجهة السنغال في نصف نهائى أفريقيا
نهاية سريعة لتجربة تشابي ألونسو مع ريال مدريد.. ماذا قدم المدرب مع الملكي وماذا قال النجوم فى ليلة وداعه؟
إجراء قرعة الدور التمهيدي لتصفيات أمم أفريقيا 2027 اليوم في الرباط
حافظوا على أرواحكم.. تحذير شديد اللهجة من الجيش السوري لتنظيم قسد
عيار 21 وصل إلى 6084.. سعر الذهب بالمصنعية الآن
غزة تواجه شتاء قاسيا.. كارثة إنسانية تقترب مع موجة جديدة من الأمطار
وزير الخارجية: مصر ماضية نحو مركز عالمي في مجال الهيدروجين الأخضر
الصحة: تقديم 1.9 مليون خدمة طبية بمستشفيات المؤسسة العلاجية خلال 2025
شكرا لكم من القلب.. وزيرة خارجية أيرلندا: موجودة هنا بصفتي إنسانة لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
أخبار العالم

كيف ردت الصين على تهديدات أمريكا لها في إيران.. وعلى مزاعم الهند؟

ماو نينج
ماو نينج
محمد على

رد وزارة الخارجية الصينية على دعوة الولايات المتحدة لمواطنيها بمغادرة إيران فوراً، وعلى إعلان البيت الأبيض عن وجود خيارات عسكرية مطروحة على الطاولة، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبال تايمز الصينية.

تعهدت الصين بحماية حقوقها ومصالحها في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على أي دولة تتعامل تجارياً مع إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء: "لطالما اعتقدنا أنه لا يوجد فائزون في حرب التعريفات الجمركية، وستحمي الصين بحزم حقوقها ومصالحها المشروعة".

وأضافت ماو أن بكين تراقب عن كثب التطورات في إيران وستتخذ خطوات لحماية المواطنين الصينيين.

وقالت رداً على سؤال حول السفر السياحي في إيران: "سنتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة المواطنين الصينيين".

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، خلال مؤتمر صحفي دوري يوم الثلاثاء، أن الصين تعارض باستمرار التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعارض استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية، وتأمل أن تبذل جميع الأطراف المزيد من الجهود للمساهمة في السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

يأتي هذا الإعلان وسط واحدة من أكبر حركات الاحتجاج المناهضة للحكومة في إيران منذ سنوات، حيث قدرت إحدى منظمات حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن 648 شخصًا قد قتلوا في حملة قمع عنيفة في الوقت الذي سعت فيه السلطات إلى استعادة السيطرة.

تُعد الصين شريكاً تجارياً رئيسياً لإيران، وقد تؤثر التعريفات الأمريكية على التدفقات التجارية، لا سيما في صادرات النفط، التي تشكل عنصراً أساسياً في اقتصاد إيران.

رد الصين على الهند

رفضت الصين مطالبة الهند بوادي شاكسجام في جامو وكشمير. وعند سؤالها عن قضايا الحدود والممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، صرّحت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينج، بأن المنطقة التي تشير إليها الهند تابعة للصين، وأن للصين كامل الحق في بناء البنية التحتية على أراضيها.

وأضافت المتحدثة أن الصين وباكستان وقعتا اتفاقية في ستينيات القرن الماضي لترسيم حدودهما. وقد قامت كلتا الدولتين بتحديد حدودهما، وهو ما يُعد جزءاً من حقوقهما.

المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج الصين الصين على الهند رد الصين وادي شاكسجام

