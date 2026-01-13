الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة

أفاد مصدر في مستشفى الأقصى بارتقاء ووفاة طفل متأثر بحالة الطقس الصعبة التي لم يتحملها جسده الصغير في وسط حصار إسرائيلي خانق.

وارتقى الطفل الرضيع الذي يبلغ من العمر عاما واحدا في دير البلح وسط قطاع غزة بسبب البرد الشديد.

كما سبق وأن أعلن مصدر في مستشفى الشفاء باستقبال 4 وفيات بينها سيدتان وطفلة في انهيار مبنى وجدار غربي مدينة غزة.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي وفاة أكثر من 5 أطفال بسبب ضيق التنفس أمس وأكثر من 10 من كبار السن بسبب البرد.

وقال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة إن الاحتلال يواصل منع إدخال البيوت المتنقلة ما يفاقم معاناة النازحين، فيما قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن 127 ألف خيمة من أصل 135 ألفا غير صالحة للإقامة في القطاع.

