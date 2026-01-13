قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزيرة الدفاع الأيرلندية تزور معبر رفح وتؤكد دعم الجهود الإنسانية في غزة
الموت صقيعًا في غزة.. وفاة طفل رضيع في دير البلح وسط كارثة إنسانية متفاقمة
وصول وزيرة خارجية أيرلندا للعريش لمتابعة المساعدات المقدمة لغزة
انخفضت 1.1%.. الصادرات المصرية تسجل 4.17 مليار دولار خلال أكتوبر 2025
الكيلو بـ 68 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم
اليوم.. ثقافة الشيوخ تناقش خطة تطوير الإعلام المصري
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026| فيديو
الاستخبارات الإيرانية: اعتقال خلايا إرهابية مدعومة من الاحتلال في زاهدان
الأمم المتحدة: ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد في غزة إلى 95 ألف
إسبانيا تستدعي سفير إيران لديها على خلفية قمع الاحتجاجات
فصل التيار الكهربائي عن منطقة النعناعية بشبين القناطر لهذا السبب
الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف موعد انتهاء العواصف والجو المتقلب.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مكالمة «جيدة» بين ترامب وشينباوم.. والمكسيك تفكك مختبرات مخدرات سرية وترفض التدخل العسكري

الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم
الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم
محمد على

أعلنت البحرية المكسيكية تفكيك عدة مختبرات سرية لتصنيع المخدرات في ثلاث ولايات، ومصادرة مواد كيميائية أولية متنوعة.

الرئيسة المكسيكية و"محادثة جيدة"  مع ترامب 

 

 قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم إنها استبعدت التدخل العسكري الأمريكي لمكافحة عصابات المخدرات، وذلك عقب "محادثة جيدة" يوم الاثنين مع الرئيس دونالد ترامب حول الأمن والاتجار بالمخدرات.

في مؤتمرها الصحفي اليومي، صرّحت شينباوم بأنها رفضت عروض ترامب بالتدخل العسكري، واستبعدت التدخل العسكري الأمريكي في المكسيك. وأضافت أنها ستسعى لإجراء اتصال آخر إذا أصدرت الولايات المتحدة تصريحات مخالفة.

وقالت: "نواصل التعاون في إطار سيادتنا... ونسعى إلى التنسيق دون إخضاع".

في وقت سابق من يوم الاثنين، قالت شينباوم في منشور على موقع إكس إن الزعيمين ناقشا الأمن مع احترام سيادة المكسيك، والحد من تهريب المخدرات، فضلاً عن التجارة والاستثمار.

قال ترامب في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي لقناة فوكس نيوز إن عصابات المخدرات تدير المكسيك، واقترح أن الولايات المتحدة يمكن أن تضرب أهدافاً برية لمكافحتها.

وجاءت تصريحاته كأحدث حلقة في سلسلة من التهديدات المتصاعدة بنشر القوة العسكرية الأمريكية ضد عصابات المخدرات داخل الأراضي المكسيكية.
 

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تحدث يوم الأحد مع وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي حول الحاجة إلى تعاون أقوى لتفكيك شبكات المخدرات الإرهابية العنيفة في المكسيك ووقف تهريب الفنتانيل والأسلحة.

وقالت شينباوم في مؤتمرها الصحفي إن تهريب الفنتانيل من المكسيك إلى الولايات المتحدة قد انخفض بنحو 50% خلال العام الماضي.

وقالت أيضاً إنها لم تناقش أمر كوبا مع ترامب، وذلك في أعقاب تصريحاته بأن الدولة لن تتلقى بعد الآن النفط أو الأموال الفنزويلية، بعد اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على يد القوات الأمريكية في أوائل يناير.

ذكرت شينباوم إن المكسيك مستعدة للمساعدة في التواصل بين كوبا والولايات المتحدة إذا طُلب منها ذلك.

وقالت شينباوم إن ترامب سألها عن موقف المكسيك من فنزويلا، فأجابت بأن البلاد تعارض التدخلات العسكرية بموجب دستورها.
 

البحرية المكسيكية مختبرات تصنيع المخدرات ثلاث ولايات مصادرة مواد كيميائية كلوديا شينباوم مكالمة جيدة ترامب شينباوم ترامب وشينباوم تفكك مختبرات مختبرات سرية مخدرات تدير المكسيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. موعد انتهاء العاصفة الترابية

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

حالة الطقس

هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

قفزات قوية .. مفاجاة في أسعار الذهب في مصر

السنغال

بيان عاجل من الاتحاد السنغالي قبل مواجهة مصر في أمم إفريقيا

الدواجن والبيض

هتشتريها بكام؟.. تراجع سريع في أسعار الدواجن بالأسواق

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الاثنين 12 يناير 2026 وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 12 يناير 2026.. وعيار 21 يخسر 10 جنيهات

ترشيحاتنا

أصالة

تفاصيل حفل الفنانة أصالة فى البحرين.. 5 فبراير

مديحة كامل

في ذكراها.. مديحة كامل قطة السينما التي رحلت وبقي سحرها

محمد سعد

محمد سعد ينتهي من تصوير فيلم عيلة دياب عالباب

بالصور

ندى كوسا ملكة جمال لبنان تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024
ملكة جمال لبنان 2024

نورهان منصور تتجول بشوارع تركيا بإطلالة شتوية

نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا
نورهان منصور تخطف الأنظار فى تركيا

الطقس اليوم.. تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم
الطقس اليوم يحذر: تقلبات مفاجئة ونصائح ذهبية لحماية صحتك طوال اليوم

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع العواصف وتقلبات الجو

طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو
طبيب يقدم روشتة لمرضى حساسية الصدر مع تقلبات الجو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

المزيد