الصحة العالمية: 18500 مريض في قطاع غزة يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل

أعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن أكثر من 18 ألفًا و500 مريض في قطاع غزة ما زالوا بحاجة إلى إجلاء طبي عاجل.

وأشار جيبريسوس، في تدوينة عبر منصة "إكس"، بشأن مستجدات الوضع الصحي في قطاع غزة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء، إلى أن منظمة الصحة العالمية دعمت الأسبوع الماضي الإجلاء الطبي لـ18 مريضًا و36 مرافقًا من قطاع غزة إلى الأردن؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الإصابات والسرطان والأمراض الخطيرة الأخرى.

وأعرب المسؤول الأممي عن شكره للأردن على تضامنه المتواصل واستقباله المحتاجين إلى رعاية طبية، مُبينا في الوقت نفسه أن أكثر من 30 دولة استقبلت منذ أكتوبر2023 ما يزيد على 10 آلاف و700 مريض من غزة لتلقي العلاج.

وقال: "هناك أكثر من 18 ألفًا و500 مريض، بينهم 4 آلاف طفل ما زالوا بحاجة ماسة إلى إجلاء طبي عاجل" داعيا إلى فتح مزيد من الدول أبوابها أمام مرضى غزة، واستئناف عمليات الإجلاء الطبي إلى الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.