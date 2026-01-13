4 وفيات في انهيار مبنى بغزة

أفاد مصدر في مستشفى الشفاء بغزة بوصول 4 وفيات بينها سيدتان وطفلة في انهيار مبنى وجدار غربي مدينة غزة.

فيما قال مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة أن الاحتلال يواصل منع إدخال البيوت المتنقلة ما يفاقم معاناة النازحين.

وتعيش غزة أوضاعاً شديدة القسوة جراء انهيار الخيام بسبب الرياح والبرد والأمطار بعد أن رفض الاحتلال إدخال الكرافانات أو إعمار المباني والمنازل التي دمرها في حرب الإبادة الجماعية.

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 71 ألفا و419 شهيدا، و171 ألفا و318 مصابا منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.

وأفادت مصادر طبية، أمس الاثنين حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 شهداء منهم 5 شهداء انتُشل جثامينهم، و4 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.