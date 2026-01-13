أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران



أبدت الصين إعتراضها على فرض رسوم جمركية أحادية أمريكية على الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران، وتوعدت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.

وبدوره ؛ ذكر متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن "موقف الصين ‌الرافض لفرض الرسوم الجمركية بشكل عشوائي ثابت وواضح ، حروب التعريفات الجمركية والحروب التجارية لا رابح ‌فيها، والإكراه والضغط لا يحلان المشاكل".

وقال "تعارض الصين بشدة أي عقوبات أحادية الجانب غير مشروعة وتجاوز للحدود القانونية، وستتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها ‌المشروعة"، وفق ما أفادت "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن، في وقت سابق، على وسائل التواصل الاجتماعي أن الدول التي تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية بنسبة 25% على تجارتها مع الولايات المتحدة.

ويأتي تصعيد ترمب في إطار تشديد الضغوط على طهران، في وقت تشهد إيران احتجاجات واسعة النطاق، فيما يرجح أن يثير القرار ردود فعل دولية واسعة نظرا لتأثيره المحتمل على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.