انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

تفاصيل إصابة 10 أشخاص باختناق في حريق داخل منزل بالبحيرة
إيران تفرج سرا عن ناقلة نفط يونانية بعد احتجازها لمدة عامين
وظائف بالشركة المسئولة عن تشغيل منظومة الأتوبيس الكهربائي
الصحة: تكلفة المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل 143 مليار جنيه
ترامب يعلن أسماء أعضاء مجلس السلام لإعادة إعمار غزة هذا الأسبوع
مصطفى بكري يكشف عددا من أسماء رؤساء لجان البرلمان النوعية
الإسكان الاجتماعي عن الإيجار القديم: 66 ألف مستأجر طلبوا سكنا بديلا
ذا أثلتيك تكشف كواليس رحيل تشابي ألونسو عن تدريب ريال مدريد
وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادا لمواجهة السنغال| صور
هذه المدينة تسجل "صفر".. والأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غدا
بلجيكا تستدعي سفير إيران على خلفية قمع الاحتجاجات
دفع فاتورة الغاز المنزلي أونلاين 2026 وخطوات السداد وتسجيل القراءة
أخبار العالم

ملك ريان

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود غرفة سرية تحت مقر السفارة الصينية الجديدة في لندن، أثارت مخاوف أمنية واسعة بسبب موقعها الحساس بالقرب من مركز المال والأعمال في العاصمة البريطانية.

 وبحسب ما تم تداوله، فإن الغرفة المكتشفة تقع ضمن مخطط بناء معقد أسفل المبنى، وتُوصف بأنها مساحة محصنة وغير معلنة سابقاً، ما دفع جهات أمنية وبرلمانية إلى التحذير من تداعيات محتملة على الأمن القومي البريطاني.


 

وأشارت المصادر إلى أن القلق لا يقتصر فقط على طبيعة الغرفة، بل يمتد إلى موقع السفارة نفسها، القريب من “سيتي أوف لندن”، القلب المالي للمملكة المتحدة، حيث توجد بنوك كبرى ومؤسسات مالية وبنية تحتية رقمية شديدة الحساسية.

 ويرى مسؤولون وخبراء أمنيون أن أي منشآت غير خاضعة للرقابة الكاملة في هذه المنطقة قد تشكل خطرًا محتملاً، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب.


 

في المقابل، نفت جهات صينية رسمية وجود أي أنشطة غير قانونية أو تهديدات أمنية، مؤكدة أن جميع أعمال البناء تمت وفق القوانين البريطانية وبموافقة السلطات المختصة، وأن ما أُثير لا يتجاوز كونه “تأويلات سياسية”.

 إلا أن هذه التطمينات لم تُنهِ الجدل، حيث طالب نواب بريطانيون بإجراء تحقيق شفاف وشامل، وفرض رقابة صارمة على أي منشآت دبلوماسية قد تمس الأمن الوطني.


 

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين لندن وبكين توتراً ملحوظاً على خلفية قضايا أمنية وسياسية واقتصادية، ما يزيد من حساسية الملف، ويدفع الحكومة البريطانية إلى موازنة التزاماتها الدبلوماسية مع متطلبات حماية أمنها القومي ومركزها المالي الحيوي


 

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعليق امتحانات نصف العام 2026 بالمدارس غدا بسبب العاصفة الترابية؟|تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

طقس الثلاثاء

طقس الثلاثاء.. مفاجأة جديدة بعد العاصفة الترابية

طبيب مصري يدعي محمد عبد النبي قاسم

بعد 3 عقود من العمل بالخارج.. طبيب مصري يواجه جحود أبنائه وصدمته تهز القلوب

الارصاد

بعد تحذيرات هيئة الأرصاد.. متى تنتهي العاصفة الترابية

مشغولات ذهبية

دعما قويا.. صعود كبير في أسعار الذهب الآن بـ مصر

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

المخرج عصام السيد

المخرج عصام السيد : ابني بدأ الاستاند أب كوميدي بالتريقة عليا أنا ووالدته .. وكنت شايف الشغلانة دي ملهاش مستقبل

وزير الصحة

الصحة: الخدمات الصحية والتعليم على رأس أولويات الدولة المصرية

الدكتور عبد الغني هندي، العالم الأزهري

عالم أزهري: القرآن الكريم هو وحي إلهي كامل وصالح لكل زمان ومكان

أشياء تفعلها بعض الأمهات في الامتحانات وتؤذي أبناءهن دون أن يشعرن .. ما هي؟

ابنك بيعيط كتير.. اكتشف أعراض المغص عند الأطفال وسر تكراره

احذر.. نصائح وإرشادات مهمة لقيادة السيارات أثناء العواصف الترابية

طريقة عمل دجاج مشوي بالصلصة في الطاسة بسهولة

شيرين عبد الوهاب وياسمين رضا

هتكمل علاجها معاها.. من هي ياسمين رضا التي فتحت منزلها لـ شيرين عبد الوهاب ؟

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

