انكشاف غرفة سرية تحت سفارة الصين تهدد مركز لندن المالي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن وجود غرفة سرية تحت مقر السفارة الصينية الجديدة في لندن، أثارت مخاوف أمنية واسعة بسبب موقعها الحساس بالقرب من مركز المال والأعمال في العاصمة البريطانية.

وبحسب ما تم تداوله، فإن الغرفة المكتشفة تقع ضمن مخطط بناء معقد أسفل المبنى، وتُوصف بأنها مساحة محصنة وغير معلنة سابقاً، ما دفع جهات أمنية وبرلمانية إلى التحذير من تداعيات محتملة على الأمن القومي البريطاني.





وأشارت المصادر إلى أن القلق لا يقتصر فقط على طبيعة الغرفة، بل يمتد إلى موقع السفارة نفسها، القريب من “سيتي أوف لندن”، القلب المالي للمملكة المتحدة، حيث توجد بنوك كبرى ومؤسسات مالية وبنية تحتية رقمية شديدة الحساسية.

ويرى مسؤولون وخبراء أمنيون أن أي منشآت غير خاضعة للرقابة الكاملة في هذه المنطقة قد تشكل خطرًا محتملاً، خاصة في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الصين والغرب.





في المقابل، نفت جهات صينية رسمية وجود أي أنشطة غير قانونية أو تهديدات أمنية، مؤكدة أن جميع أعمال البناء تمت وفق القوانين البريطانية وبموافقة السلطات المختصة، وأن ما أُثير لا يتجاوز كونه “تأويلات سياسية”.

إلا أن هذه التطمينات لم تُنهِ الجدل، حيث طالب نواب بريطانيون بإجراء تحقيق شفاف وشامل، وفرض رقابة صارمة على أي منشآت دبلوماسية قد تمس الأمن الوطني.





ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه العلاقات بين لندن وبكين توتراً ملحوظاً على خلفية قضايا أمنية وسياسية واقتصادية، ما يزيد من حساسية الملف، ويدفع الحكومة البريطانية إلى موازنة التزاماتها الدبلوماسية مع متطلبات حماية أمنها القومي ومركزها المالي الحيوي



