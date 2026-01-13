قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب السنغال يستفز مصر قبل موقعة نصف نهائي أمم أفريقيا
منخفض جوي يضرب البلاد.. رياح محملة بالأتربة وأمطار غزيرة وانخفاض درجات الحرارة
مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء
أول رد من الصين على القرار الأمريكي بشأن إيران
شاهد.. وصول بعثة منتخب مصر إلى طنجة استعدادًا لمواجهة السنغال
بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت
اتفرج مجانا.. القنوات المفتوحة لمشاهدة مباراة مصر والسنغال بأمم أفريقيا
تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
فضل صيام يوم 27 من رجب.. اعرف موعده ولا تفوته لـ10 أسباب
وزارة النقل تناشد المواطنين عدم إقامة معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية
30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026
دعاء الرزق بالمال الكثير في أواخر رجب.. بـ13 كلمة تكن أغنى الخلق
أخبار العالم

بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت

طائرة يمنية
طائرة يمنية

أفادت تقارير إعلامية بوصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت بعد إعادته للعمل إثر الأحداث الأخيرة.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت قوات درع الوطن في اليمن ، إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة المنهوبة خارج محافظة حضرموت، وضبط المتورطين أثناء تنفيذ العملية.

وقالت القوات في بيان إن العملية نفذت ضمن مناطق مسؤوليتها الأمنية، وأسفرت عن القبض على عناصر حاولت تهريب أسلحة جرى نهبها من معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت.

وأكدت قوات درع الوطن أن عملياتها الأمنية المتواصلة تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

وشددت على استمرارها في ملاحقة شبكات تهريب السلاح والتعامل بحزم مع كل من يهدد السلم والأمن العام، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

اليمن حضرموت مطارسيئون قوات درع الوطن المحلس الإنتقالي

