بعد الأحداث الأخيرة .. وصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت

أفادت تقارير إعلامية بوصول ‌‏أول رحلة إلى مطار سيئون بحضرموت بعد إعادته للعمل إثر الأحداث الأخيرة.

وفي وقت لاحق؛ أعلنت قوات درع الوطن في اليمن ، إحباط محاولة تهريب كمية من الأسلحة المنهوبة خارج محافظة حضرموت، وضبط المتورطين أثناء تنفيذ العملية.

وقالت القوات في بيان إن العملية نفذت ضمن مناطق مسؤوليتها الأمنية، وأسفرت عن القبض على عناصر حاولت تهريب أسلحة جرى نهبها من معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي في حضرموت.

وأكدت قوات درع الوطن أن عملياتها الأمنية المتواصلة تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الجماعات المسلحة والتنظيمات الإرهابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.

وشددت على استمرارها في ملاحقة شبكات تهريب السلاح والتعامل بحزم مع كل من يهدد السلم والأمن العام، داعية المواطنين إلى التعاون والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.