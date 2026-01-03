قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يحيي زكريا: معوض وعبد الشافي مثلي الأعلى.. وحلمي الاحتراف الخارجي
إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون
"بناكل لحمة كتير فى الشتاء".. مفاجأة فى أسعار اللحوم
حان وقت السعادة.. خبيرة أبراج تفجر مفاجآت لمواليد برج الأسد
الذهب والفضة يفتتحان 2026 بمكاسب عقب أداء سنوي استثنائي
وفاة والد المطرب عمرو أبو زيد وصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة
على خلفية الانفجارات..فلايت رادار : أجواء فنزويلا خالية تمامًا من الطائرات وقرار بحظر الطيران
مصادر فنزويلية : بلدنا غني ولسنا بحاجة للمخدرات
انفجارات تهز أكبر ميناء بحري في فنزويلا وتحليق مكثف للطائرات فوق كاراكاس
أذكار الصباح الواردة عن النبي.. تبارك فى يومك ورزقك
من مكالمة تليفون إلى "لا ماسيا".. حمزة عبد الكريم موهبة مصرية تطرق أبواب برشلونة
من أعمدة الجارديان إلى ستامفورد بريدج .. قصة ليام روسينيور المرشح المفاجئ لقيادة تشيلسي
محافظ حضرموت اليمنية: سيطرنا على معسكر الأدواس شمالي المكلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد محافظ حضرموت اليمنية، أنهم سيطروا على معسكر الأدواس شمالي المكلا، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأفاد مصدر مسؤول برئاسة الجمهورية اليمنية، بأن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تابع باهتمام بالغ المناشدة الصادرة عن أبناء، ومكونات المحافظات الجنوبية، وما عبرت عنه من حرص صادق، ومسؤول على حماية جوهر القضية الجنوبية، وصون وحدتها، ورفض أي دعوات انفرادية أو إقصائية لا تعبر عن تنوع الجنوب ولا عن تطلعات جميع أبنائه.

وبحسب وسائل إعلام يمنية ؛ فقد أكد العليمي مجدداً، أن القضية الجنوبية قضية عادلة ومحورية في مسار بناء الدولة اليمنية الحديثة، ولا خلاف على حق أبناء المحافظات الجنوبية، في معالجة منصفة تراعي ابعادها التاريخية، والاجتماعية، وبما يلبي تطلعاتهم المشروعة، ويصون كرامتهم وحقوقهم، ويضمن التعايش السلمي، والأمن والاستقرار والتنمية.

وفي هذا السياق، شدد  الرئيس أن حل القضية الجنوبية لا يمكن أن يكون حكراً على أي طرف أو مكون بعينه، او يختزل بإجراءات أحادية أو ادعاءات تمثيل حصرية، بل يجب أن يكون نتاج إرادة جماعية، ومسار حوار مسؤول، ومقاربات مؤسسية، تستند إلى المرجعيات الوطنية المتوافق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وفي مقدمتها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، والمشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، وإعلان نقل السلطة، وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد المصدر اليمني حرص قيادة الدولة، على حماية السلم الأهلي، وتثبيت مبادئ الشراكة والتوافق ونبذ الإقصاء، والاتفاق على إطار وطني جامع لمعالجة القضية الجنوبية معالجة عادلة وشاملة، والرفض القاطع لفرض الوقائع بالقوة أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، لا تخدم القضية الجنوبية ولا تحقق لها آثاراً قانونية أو دستورية.


 


 

مي فاروق ومحمد العمروسي
رالي داكار السعودية 2026
نادية لطفي
لماذا تشعر بالخمول طول اليوم؟ السبب قد يكون في طبقك
