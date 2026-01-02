الدفاع الإماراتية: استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الجمعة، استكمال عودة جميع عناصر القوات المسلحة من اليمن، وذلك تنفيذاً للقرار المعلن بإنهاء ما تبقى من مهام فرق مكافحة الإرهاب، وبما يضمن سلامة العناصر وبالتنسيق مع الشركاء المعنيين، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

انسحاب الإمارات من اليمن:

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة فرانس برس، بأن الإمارات أكدت أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، موضحة أنها ملتزمة بالتهدئة.

اقرأ أيضًا:

الإمارات: نفضل عدم التصعيد والاستقرار الإقليمي

وفي السياق نفسه نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول إماراتي، قوله إن بلاده لا تزال ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد والعمليات المدعومة دوليا، حيث فضلت ضبط النفس على التصعيد والاستقرار الإقليمي والأمن طويل الأمد.

وأشار المسئول الذي لم يكشف عن هويته إلى أن الإمارات تحركت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وبالتنسيق مع السعودية ضمن التحالف، وقدّمت تضحيات كبيرة دعمًا لاستقرار اليمن وأمنه.

اقرأ أيضًا:

تصاعد التوتر في اليمن، منذ بداية ديسمبر المنصرم، بين السعودية والإمارات حيث شهدت محافظتا حضرموت والمهرة في جنوب اليمن تحركات عسكرية مفاجئة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.