الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية

أكد مصدر مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية اليوم الجمعة، أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، ودعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.

الأوضاع في محافظة حضرموت

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أوضح المصدر أن العليمي اطلع من محافظ محافظة حضرموت قائد قوات درع الوطن في المحافظة سالم الخنبشي، على تفاصيل سير العملية الميدانية، والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها المحددة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي انزلاق نحو الفوضى، أو الإضرار بمصالح المواطنين، والمركز القانوني للدولة.

وأشاد المصدر بالدور المحوري لقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، وما تبذله من جهود مسؤولة لخفض التصعيد، وإسناد مسار التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن، ووحدته وسلامة أراضيه.

استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون

وقال المصدر إن الرئيس اليمني شدد على الالتزام الصارم بروح وأهداف عملية استلام المعسكرات سلميا، وفي مقدمتها تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون، ووجه كذلك بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة.

وأعرب الرئيس اليمني عن ثقته بقدرة السلطات المحلية، وقوات درع الوطن على إنفاذ خطة تسليم المعسكرات على أكمل وجه، داعيا أبناء حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على أمن محافظتهم، وسلمها الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار، وقاطرة للدولة، والتنمية.