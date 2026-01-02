قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد كريمة: الحصول على الأحكام الشرعية من الذكاء الاصطناعي جريمة
مليارديرات التكنولوجيا يحصدون المكاسب ويبيعون أسهما بـ 16مليار دولار في 2025
مصطفى بكري: العرف السياسي يقضي باستقالة الحكومة مع بداية مجلس النواب الجديد
الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية
الرئاسة اليمنية تدعو المجلس الانتقالي الجنوبي لإلقاء السلاح وفتح مطار عدن
شتاء شديدة البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس السبت| تفاصيل
حبس طالبين شوها وجه فتاة بالمعادي .. تعرف على السبب
القصة الكاملة لـ مصرع أب ونجله اختناقا بالغاز داخل سيارتهما في القليوبية
مدرب السودان يكشف نقاط قوة فريقه قبل مواجهة السنغال في أمم إفريقيا
غلق قاعات الأفراح المخالفة الموجودة على ترعة الإسماعيلية في شبرا الخيمة
إيقافات تضرب مالي والسنغال بعد بطاقات حمراء في أمم إفريقيا
الإيجار القديم.. برلماني يطالب الدولة بدفع القيم الإيجارية الجديدة لهذه الفئات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس اليمني يشيد بدور تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية

الرئيس اليمني رشاد العليمي
الرئيس اليمني رشاد العليمي
قسم الخارجي

أكد مصدر مكتب رئاسة الجمهورية اليمنية اليوم الجمعة، أن الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، يتابع على مدار الساعة تطورات الأوضاع في محافظة حضرموت، ومسار تنفيذ عملية استعادة المعسكرات في إطار تنفيذ القرارات السيادية، ودعم الجهود المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية لخفض التصعيد، وحماية المدنيين.

الأوضاع في محافظة حضرموت

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، أوضح المصدر أن العليمي اطلع من محافظ محافظة حضرموت قائد قوات درع الوطن في المحافظة سالم الخنبشي، على تفاصيل سير العملية الميدانية، والإجراءات المتخذة لضمان تنفيذها وفق أهدافها المحددة، وبما يحفظ الأمن والاستقرار، ويمنع أي انزلاق نحو الفوضى، أو الإضرار بمصالح المواطنين، والمركز القانوني للدولة.

وأشاد المصدر بالدور المحوري لقيادة القوات المشتركة في تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في السعودية، وما تبذله من جهود مسؤولة لخفض التصعيد، وإسناد مسار التهدئة، وحماية المدنيين، والحفاظ على أمن اليمن، ووحدته وسلامة أراضيه.

استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون

وقال المصدر إن الرئيس اليمني شدد على الالتزام الصارم بروح وأهداف عملية استلام المعسكرات سلميا، وفي مقدمتها تحييد السلاح، وحماية المدنيين، وصون الممتلكات العامة والخاصة، واحترام حقوق الإنسان، وعدم الانتقام، مع الردع الحازم لأي انتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقانون، ووجه كذلك بالعمل على تسريع استئناف الرحلات الجوية عبر مطار سيئون، وتأمين الخدمات العامة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وضمان استمرار دورة الحياة الطبيعية في المحافظة.

وأعرب الرئيس اليمني عن ثقته بقدرة السلطات المحلية، وقوات درع الوطن على إنفاذ خطة تسليم المعسكرات على أكمل وجه، داعيا أبناء حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة، وتعزيز وحدة الصف، والحفاظ على أمن محافظتهم، وسلمها الاجتماعي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار، وقاطرة للدولة، والتنمية.

رئاسة الجمهورية اليمنية رشاد محمد العليمي مجلس القيادة الرئاسي محافظة حضرموت سالم الخنبشي تحالف دعم الشرعية السعودية الرئيس اليمني قيادة السعودية مطار سيئون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

الذهب

1000 جنيه.. تراجع سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة اليوم

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

إنستاباي

هتعرف حولت كام.. تطبيق إنستاباي يفعل ميزة جديدة

طقس

9 درجات | تحذير عاجل من الأرصاد للجميع

محمد القلاجي

مشاكل في التنفس.. تعرض محمد القلاجي نجم دولة التلاوة لوعكة صحية مفاجئة ليلة الجمعة

منتخب مصر

كأس الأمم الأفريقية.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبنين

كأس أمم أفريقيا

الحاسوب الخارق يكشف الفائز بكأس أمم أفريقيا 2026.. ما موقف مصر؟

ترشيحاتنا

خوان الفينا

خوان بيزيرا للزمالك: حددوا موعد مستحقاتي المالية قبل اللجوء للقانون

صورة من اللقاء

قمة الإثارة.. التعادل 2-2 يحسم الشوط الأول لمواجهة النصر وأهلي جدة بدوري روشن

منتخب بنين

مكافأة مالية كبيرة لتحفيز لاعبي بنين قبل مواجهة مصر في أمم أفريقيا

بالصور

إجراء 40 عملية في 30 ساعة بمستشفى الزقازيق العام .. صور

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

مياه الشرقية توقع شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ وصلات للأسر الأولى بالرعاية.. صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

اختبارات منزلية للتأكد من صحة القلب والشرايين

هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟
هل يمكن فحص أمراض القلب في المنزل؟

الشرقية.. زراعة 370 ألف فدان قمح وتنفيذ 152 حقلًا إرشاديًا و185 ندوة| صور

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

ايمان عبد اللطيف

عيار 21 بكام ؟.. تفاصيل سعر الذهب اليوم

إمام مسجد الزمالك

صفقات الأهلي لا تتوقف وآخرها إمام مسجد الزمالك

نجوم الزمن الجميل ورأس السنة

الذكاء الاصطناعي يعيد نجوم الزمن الجميل للاحتفال بـ رأس السنة| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد