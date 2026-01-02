فرانس برس: الإمارات تؤكد اكتمال انسحابها من اليمن

أفادت وكالة فرانس برس، اليوم الجمعة بأن دولة الإمارات أكدت أنها أنجزت سحب قواتها بالكامل من اليمن، موضحة أنها ملتزمة بالتهدئة.

انسحاب الإمارات من اليمن

وفي السياق نفسه نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول إماراتي، قوله إن بلاده لا تزال ملتزمة بالحوار وخفض التصعيد والعمليات المدعومة دوليا، حيث فضلت ضبط النفس على التصعيد والاستقرار الإقليمي والأمن طويل الأمد.

وأشار المسئول الذي لم يكشف عن هويته إلى أن الإمارات تحركت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية وبالتنسيق مع السعودية ضمن التحالف، وقدّمت تضحيات كبيرة دعمًا لاستقرار اليمن وأمنه.

تصاعد التوتر في اليمن، منذ بداية ديسمبر المنصرم، بين السعودية والإمارات حيث شهدت محافظتا حضرموت والمهرة في جنوب اليمن تحركات عسكرية مفاجئة من قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.