جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل غرب محافظة درعا السورية

أفادت وسائل إعلام سورية اليوم الجمعة، بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من أربع عربات عسكرية يرافقها نحو عشرين عنصراً دخلت باتجاه سرية جملة بمنطقة حوض اليرموك غربي محافظة درعا وتمركزت في محيط الموقع.

توغل إسرائيلي في درعا

وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن القوة الإسرائيلية التي اقتحمت سرية جملة بمنطقة حوض اليرموك غربي درعا، انسحبت بعد فترة قصيرة.

وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي توغلات متعددة داخل الأراضي السورية، وأمس الخميس فتح جيش الاحتلال، النار على المواطنين السوريين في ريف القنيطرة الغربي.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يبحثون عن الفطر، قرب خط فصل القوات غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة، ما أسفر عن نفوق عدد من الأغنام، دون وقوع إصابات بين المواطنين.