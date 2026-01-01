الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي

فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي، النار على المواطنين السوريين في ريف القنيطرة الغربي بعد توغل قواته في وقت سابق من يوم الخميس.

إطلاق نار إسرائيلي في القنيطرة

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، بأن قوة للاحتلال الإسرائيلي فتحت نيرانها باتجاه مجموعة من المواطنين كانوا يبحثون عن الفطر، قرب خط فصل القوات غرب بلدة الرفيد بريف القنيطرة، ما أسفر عن نفوق عدد من الأغنام، دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وأشارت وكالة سانا إلى أن قوة للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من سيارتي هايلكس توغلت من نقطة العدنانية باتجاه قرية أم العظام قبل أن تتجه نحو قرية رويحينة في ريف القنيطرة الشمالي، ثم انسحبت بعد مدة قصيرة.

يأتي ذلك استمرار للخرق الإسرائيلي لاتفاق فضّ الاشتباك الموقع عام 1974 من خلال التوغّل في مناطق بالجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين.