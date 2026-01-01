قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الهيئة الدولية لدعم فلسطين : اللجنة المصرية لعبت دورا مهما في دعم جهود الإغاثة

الهيئة الدولية لدعم فلسطين
الهيئة الدولية لدعم فلسطين
أ ش أ

 أشاد رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين الدكتور صلاح عبد العاطي، بدور اللجنة المصرية في دعم جهود الإغاثة للنازحين الفلسطينيين المتضررين جراء المنخفضات الجوية التي ضاعفت من معانتهم.
وقال الدكتور عبد العاطي - في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا لايف - "إن اللجنة المصرية لعبت دورا مهما في إغاثة الفلسطينيين، حيث عملت على تأمين المعدات التي ساهمت في عمليات الإنقاذ والاستجابة الإنسانية وتوفير المخيمات داخل القطاع وتوفير مواد إنسانية لسكان القطاع".


وأضاف أن الحالة في قطاع غزة أكثر من مأساوية وأمطار الشتاء ضاعفت من معاناة النازحين، حيث أدت إلى انهيار في الأبنية وأثبتت فشل قدرة الخيام على التصدي للمناخ الكارثي الذي اجتاح غزة وأدى إلى تدمير أكثر من 125 ألف خيمة ووفاة 21 فلسطينيا ما بين انهيارات المباني و6 من الأطفال جراء البرد، لافتا إلى أن القطاع يعاني من انهيار وتدمير البنية التحتية والبنية الإنسانية والخدمية والصحية فضلا عن منع دخول الوقود المشغل لمضخات المياه والصرف الصحي والكهرباء وإذا لم يتم السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والخيام والوقود بشكل أكثر فعالية ستبقى الحالة أكثر كارثية. 
وحث كل دول العالم على دعم العمل الإنساني والجهود المصرية خاصة في ضوء ما تخطط له دولة الاحتلال بالإعلان عن وقف تراخيص 37 مؤسسة دولية إنسانية بجانب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ما يعني انهيار لمنظومة العمل الإنساني داخل قطاع غزة.


وأوضح أنه على الرغم من تقديرنا لكل الجهود الإنسانية والإدانات والتدخلات الدولية لكن المجتمع الدولي فشل في القيام بمسئولياته المشتركة في ضمان وقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي وضمان الالتزام بوقف دائم وملزم لكافة خروقات وقف إطلاق النار وضمان الاستجابة الإنسانية والتعافي السريع وصولا إلى إعادة الإعمار.


وأشار إلى أنه بعد أكثر من 85 يوما منذ وقف إطلاق النار ولا زالت المعابر تعمل بأقل من ثلث الاحتياجات الفعلية اللازمة لسكان القطاع ، كما تمنع دولة الاحتلال دخول المنازل المتنقلة وتعرقل عمل المنظمات الدولية وتستمر أيضا في فرض الشروط والعراقيل على دخول المساعدات وهذا أدى إلى عدم قدرة الأمم المتحدة على إنفاذ خطة الاستجابة الإنسانية بواقع 4 مليارات دولار وما دخل إلى الأراضي الفلسطينية أقل من مليار و600 مليون دولار ومعظمها بضائع موجودة على المعابر ولا يتم السماح لها بالدخول.


وشدد على أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي تحتاج إلى التدخل العاجل لدعم الاستجابة الإنسانية والتعافي وضمان فرض عقوبات على دولة الاحتلال وإجبارها على تمكين الشعب الفلسطيني للحصول على كافة احتياجاته لبقائه على قيد الحياة وضمان تعافيه وتعافي كافة القطاعات الحيوية.

الهيئة الدولية دعم فلسطين دعم الإغاثة للنازحين الفلسطينيين

المزيد

