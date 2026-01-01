بعد الموساد .. وزيرة إسرائيلية تعلن دعم المظاهرات ضد النظام في إيران

أعلنت وزيرة إسرائيلية يوم الخميس عن دعمها للمظاهرات التي اندلعت في إيران ضد النظام الحاكم، وسقط خلالها عدد من القتلى.

وزيرة إسرائيلية تدعم المتظاهرين الإيرانيين

وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، جيلا جمليئيل، إنها تدعم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران ضد النظام.

ونشرت الوزيرة الإسرائيلية عبر حسابها بمنصة "إكس" قائلة: "أيها الشعب الإيراني العزيز، لستم وحدكم. أدعو المجتمع الدولي إلى سماع صوتكم المطالب بالحرية ودعمكم. دعونا نعِد العظمة إلى إيران".

وشهدت إيران تظاهرات على مدى الأيام الخمسة الماضية في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، مردّدين هتافات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري والنظام.

ورفع المتظاهرين شعارات مؤيدة لرضا شاه وولي عهد إيران‌ السابق رضا بهلوي كما رفع المحتجون شعارات "المرأة، الحياة، الحرية" و"الموت للديكتاتور".

رسالة الموساد للمتظاهرين الإيرانيين

وتأتي رسالة الوزيرة الإسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين بعد أيام قليلة من دعوة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، للمتظاهرين الإيرانيين بمواصلة الاحتجاج ضد النظام وأكد على تضامنه معهم مستخدما حسابه عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية في توجيه رسائله.

وكتب الموساد: "اخرجوا معاً إلى الشوارع. لقد حان الوقت". وأضاف: "نحن معكم. ليس فقط عن بُعد وبالكلام، بل نحن معكم في الميدان"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.