قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك والمصري اليوم .. الأعلى للإعلام يحيل شكويين للتحقيق | تفاصيل
غياب محمد صلاح.. تشكيل ليفربول لمواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
إعلامي يعلن انتقال حمزة عبد الكريم لبرشلونة
الخارجية الروسية: أوكرانيا تحاول الانتقام من نجاحات القوات المسلحة الروسية بشن "هجمات إرهابية"
استشهاد المعتقل القشاعلة داخل سجن بئر السبع الإسرائيلي
انفجار سويسرا.. فرحة الكريسماس لم تكتمل في أفخم منتجعات التزلج
في ثواني وأنت بتحول.. مميزات جديدة في تطبيق إنستاباي 2026
المالية: أجور العاملين بالدولة تستحوذ على 14.4% من مصروفات الحكومة في 9 شهور
الاحتلال الإسرائيلي يفتح النار على السوريين في ريف القنيطرة الغربي
مبلغ ضخم.. كم بلغت ثروة محمد صلاح في عام 2025؟
رحم اللّٰه فقيدة المبادئ والقيم.. مصطفى بكري ينعى نيفين القاضي
سوريا.. قوات إسرائيلية تطلق النار تجاه مواطنين في ريف القنيطرة الغربي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد الموساد .. وزيرة إسرائيلية تعلن دعم المظاهرات ضد النظام في إيران

المظاهرات ضد النظام في إيران
المظاهرات ضد النظام في إيران
ناصر السيد

أعلنت وزيرة إسرائيلية يوم الخميس عن دعمها للمظاهرات التي اندلعت في إيران ضد النظام الحاكم، وسقط خلالها عدد من القتلى.

وزيرة إسرائيلية تدعم المتظاهرين الإيرانيين

وقالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، جيلا جمليئيل، إنها تدعم الاحتجاجات الشعبية الواسعة في إيران ضد النظام. 

ونشرت الوزيرة الإسرائيلية عبر حسابها بمنصة "إكس" قائلة: "أيها الشعب الإيراني العزيز، لستم وحدكم. أدعو المجتمع الدولي إلى سماع صوتكم المطالب بالحرية ودعمكم. دعونا نعِد العظمة إلى إيران".

وشهدت إيران تظاهرات على مدى الأيام الخمسة الماضية في العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى، مردّدين هتافات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي والحرس الثوري والنظام.

ورفع المتظاهرين شعارات مؤيدة لرضا شاه وولي عهد إيران‌ السابق رضا بهلوي كما رفع المحتجون شعارات "المرأة، الحياة، الحرية" و"الموت للديكتاتور".

رسالة الموساد للمتظاهرين الإيرانيين

وتأتي رسالة الوزيرة الإسرائيلية للمتظاهرين الإيرانيين بعد أيام قليلة من دعوة جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، للمتظاهرين الإيرانيين بمواصلة الاحتجاج ضد النظام وأكد على تضامنه معهم مستخدما حسابه عبر منصة "إكس" باللغة الفارسية في توجيه رسائله. 

وكتب الموساد: "اخرجوا معاً إلى الشوارع. لقد حان الوقت". وأضاف: "نحن معكم. ليس فقط عن بُعد وبالكلام، بل نحن معكم في الميدان"، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

الموساد وزيرة إسرائيلية المظاهرات ضد النظام في إيران المظاهرات في إيران المتظاهرين الإيرانيين حكومة الاحتلال الإسرائيلية جيلا جمليئيل رسالة الموساد للمتظاهرين الإيرانيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

الجرام يتراجع لأقل من 5000 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب اليوم عيار 18

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي

وفاة الإعلامية نيفين القاضي المذيعة في التلفزيون المصري

تذاكر مترو الأنفاق

رسميًا.. أسعار تذاكر مترو الأنفاق

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الشاب الضحية

أحزان صفط اللبن.. الصداقة تحولت لجريمة بقتـ.ل محمد بسبب موتوسيكل| صور وفيديو

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

أسعار الفراخ والبيض اليوم في مصر الخميس 1 يناير 2026

رامز جلال

ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة

ترشيحاتنا

ناشئي الزمالك

لا حول لهم و لا قوة..استياء الغندور من أداء ناشئي الزمالك أمام الاتحاد السكندري

منتخب مصر

بالمواعيد .. طريق منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية حتى نهائي البطولة

بطلة العالم السابقة يمنى طارق والحكم بالاتحاد المصري للكاراتيه

اتحاد الكاراتيه ينعى بطلة العالم السابقة يمنى طارق

بالصور

مياه الشرقية تنظم حملة توعية وتنشيط حصيلة وتستطلع آراء المواطنين

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بإصلاح تلف الحمض النووي.. ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون
ممارسة الرياضة لـ 10 تحميك من سرطان القولون

إلقاء 6 ملايين زريعة أسماك وحصر 1025 مزرعة سمكية و18 مفرخا بالشرقية خلال 2025

ذريعة اسماك
ذريعة اسماك
ذريعة اسماك

7 أسئلة تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار.. نصائح تساعدك في حل خلافاتهم الزوجية

أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار
أسئلة قد تنقذ حياتك العاطفية من الانهيار

فيديو

الفنانة شجون الهاجري

من النجومية للعلاج الإجباري.. نجمة عربية تدخل مصحة تأهيل من الإدمان

نضال الشافعي

منزل في الآخرة.. نضال الشافعي يكشف كواليس الأيام الأخيرة لزوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد