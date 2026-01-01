الإعلام اليمنية: المجلس الانتقالي الجنوبي أغلق المطارات وليس الحكومة

أكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية، اليوم الخميس أن الحكومة لم تأمر بإغلاق المطارات في اليمن بل أغلقها المجلس الانتقالي الجنوبي.

إغلاق المطارات في اليمن

وقال وكيل وزارة الإعلام اليمنية، في تصريحات تلفزيونية إنه من حق الحكومة تحديد الوجهات الممنوعة والمتاحة لمطار عدن.

وأشار إلى أنه يجب على وزير النقل المرتبط بالمجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذ قرارات الحكومة اليمنية لا التحول لكيان مواز.

انسحاب الإمارات من اليمن

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته ولا يعني القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية.

كما حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن في كلمة له من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية الأخيرة أو عرقلة تنفيذها على الأرض في المحافظات الشرقية.

وقال العليمي أيضا : القرارات الأخيرة كانت خيارا اضطراريا لحماية المدنيين واستعادة مسار السلام ومنع فرض أمر واقع بالقوة في المحافظات الشرقية.