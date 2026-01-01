قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

العليمي : قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي باليمن لا يعني القطيعة

العليمي
العليمي
محمود نوفل

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن قرار إنهاء التواجد العسكري الإماراتي جاء لتصحيح مسار التحالف وبالتنسيق مع قيادته ولا يعني القطيعة أو التنكر للعلاقات الثنائية.

كما حذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن في كلمة له  من أي محاولة للالتفاف على القرارات السيادية الأخيرة أو عرقلة تنفيذها على الأرض في المحافظات الشرقية.

وقال العليمي أيضا :  القرارات الأخيرة كانت خيارا اضطراريا لحماية المدنيين واستعادة مسار السلام ومنع فرض أمر واقع بالقوة في المحافظات الشرقية.
 


وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن: دفع قوات إضافية إلى حضرموت والمهرة ووصول شحنات عسكرية من الخارج فرض على الدولة إجراءات سريعة بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية

وختم رشاد العليمي قائلا : نجدد التأكيد على عدالة القضية الجنوبية وندعو المكونات السياسية والإعلامية لتجنب خطاب التحريض.

رشاد العليمي اليمن مجلس القيادة الرئاسي اليمني الإمارات حضرموت والمهرة

