الخارجية الفرنسية: نتابع بقلق الوضع في اليمن

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها تتابع بقلق الوضع في اليمن، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها البلاد.





وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان، أنه "تماشيا مع إعلان مجلس الأمن الدولي الصادر في 23 ديسمبر، تجدد فرنسا التزامها بوحدة اليمن وسلامة أراضيه"، مشددة في الوقت ذاته على "احترامها لصلاحيات الحكومة اليمنية والمجلس الرئاسي".





وأضافت أن فرنسا "تدعم الجهود الدبلوماسية الجارية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي قائم على هذه المعايير".





إدانة استهداف ميناء المكلا





وكانت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي أدانت استهداف ميناء المكلا، الثلاثاء، كما حمّلت الهيئة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ومن يقف خلفه سياسيًا، وفي مقدمتهم حزب الإخوان، المسؤولية الكاملة عمّا جرى وتداعياته.





وشددت على عدالة القضية الجنوبية، ونفت أي عداء للإقليم، خاصة للسعودية، مشيدة بدور دولة الإمارات في الأمن ومكافحة الإرهاب.





ودعت الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي المجتمع الدولي إلى عدم الصمت إزاء ما يهدد الاستقرار محليا وإقليميا.