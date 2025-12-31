الأردن يخفض أسعار المحروقات والجاز اعتبارًا من يوم غد

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأربعاء، عبر لجنة تسعير المشتقات النفطية، تخفيض أسعار المشتقات النفطية وسعر بيع الجاز، اعتبارا من الغد.



وجاء القرار عقب الاجتماع الشهري للجنة، المخصص لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من 1 إلى 31 يناير، حيث وجهت الحكومة بتخفيض سعر الكاز ليصل إلى 590 فلسا للتر، مقابل 620 فلساً سابقاً.



واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع تطورات الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر ديسمبر الجاري، مقارنة بشهر نوفمبر الماضي، والتي أظهرت تراجعاً في أسعار بيع البنزين بنوعيه أوكتان 90 وأوكتان 95، إلى جانب السولار.



وبعد تطبيق المعادلة السعرية المعتمدة وفقاً للأسعار العالمية على مختلف المشتقات النفطية، تبيّن انخفاض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 20 فلساً للتر، والبنزين أوكتان 95 بمقدار 25 فلساً للتر، والسولار بمقدار 60 فلساً للتر.



وبناءً على ذلك، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح 830 فلساً للتر بدلاً من 850 فلساً، وتخفيض سعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح 1055 فلساً للتر بدلاً من 1080 فلساً، كما تم تخفيض سعر بيع السولار ليصل إلى 645 فلساً للتر بدلاً من 705 فلسات.



وفي المقابل، قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز المنزلي وزن 12.5 كيلوجرام دون تغيير، ليستقر عند 7 دنانير للأسطوانة.