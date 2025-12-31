قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يخصص 6 % من ثروته للأعمال الخيرية.. تفاصيل
المفوضية الأممية لحقوق الإنسان: نطلب دعما دوليا لإنقاذ الفلسطينيين
مترو الأنفاق على أعتاب نقلة تاريخية.. تطوير شامل وخطوط جديدة تغيّر خريطة النقل
أول أيام السنة| طقس الغد شديد البرودة.. وأمطار تضرب بعض المحافظات
أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة
تباين سعر الدولار في مصر بختام التعاملات
خطوات الحصول على معاش استثنائي 2026
بوتين يأمر بتوسيع المنطقة الأمنية العازلة بأوكرانيا في 2026
حالة الطقس في رأس السنة الليلة.. ماذا قالت الأرصاد؟
اتسرقت إقامته.. طارق السيد يروي أصعب موقف واجه زيزو في البرتغال
إيران: أي إجراء من شأنه تصعيد عدم الاستقرار في اليمن أمر غير مقبول
السجن المشدد 15 سنة للمتهمين بسرقة أسورة المتحف المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدبلوماسية الثقافية.. أحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية خلال 2025

وزارة الخارجية المصرية
وزارة الخارجية المصرية
فرناس حفظي

إيماناً بالدور المحوري للدبلوماسية الثقافية كأحد الركائز الرئيسية للقوة الناعمة المصرية، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز الحضور الثقافى لمصر على الساحة الدولية، تكللت جهود الدولة المصرية خلال عام ٢٠٢٥ بافتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر، في حدث استثنائي أعاد التأكيد للعالم عراقة الحضارة المصرية كمهد للإبداع الإنساني. 

وعكس هذا الحدث الفريد المكانة الدولية الرفيعة لمصر، حيث شهد مشاركة ٧٩ وفدا رسميا، تقدمهم ٣٩ من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، بالتوازي مع فعاليات دولية نظمتها البعثات المصرية في مختلف عواصم العالم، لتجسيد عالمية الحدث وترسيخ قيم الحوار والتواصل بين الشعوب.

واتصالاً بحرص الدولة على صون هويتها التاريخية والحفاظ على مقدراتها الحضارية، أثمرت الجهود الدبلوماسية والقانونية المكثفة عن استرداد ما يزيد على ٢٠٠ قطعة أثرية من عدة دول شملت المملكة المتحدة وإيطاليا والولايات المتحدة واستراليا وفرنسا والمانيا وبلجيكا وتركيا. 

ويتكامل ذلك مع جهود الحفاظ على الذاكرة المؤسسية للدولة، حيث تم الانتهاء من ترميم العديد من الوثائق والخرائط والاتفاقيات التاريخية بما في ذلك ١٣ خريطة نادرة و٢٢ وثيقة تاريخية و٤٣ اتفاقية دولية تعود للعهدين الملكي والجمهوري بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية، وذلك تمهيداً لعرضها في متحف وزارة الخارجية المقرر افتتاحه بمقر الوزارة قريبا، ليكون شاهدا حيا على عراقة المدرسة الدبلوماسية المصرية.

وعلى صعيد العلاقات الثقافية الدولية، شهد عام ٢٠٢٥ طفرة في الإطار التعاقدي، حيث أبرمت الدولة المصرية ٣٦ اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية غطت قطاعات حيوية، شملت الثقافة والآثار، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والإعلام، فضلاً عن التعاون عبر الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف. وقد واكب هذا الزخم التعاقدي نشاط ميداني واسع، تمثل في تنظيم ٢٣ فعالية ومهرجانا ثقافيا دولياً أبرزت ثراء المشهد الثقافي المصري وتنوع روافده.

واستكمالاً لتعزيز روافد القوة الناعمة، أولت الدولة اهتماماً خاصاً برعاية أبناء مصر في الخارج تعليمياً عبر مبادرات وطنية لربطهم بالوطن، بالتوازي مع توظيف القوى الناعمة في قطاعات السياحة والرياضة عبر استضافة وتنظيم البطولات والفعاليات الدولية، فضلاً عن تعزيز الدور التنويري لمصر عبر إيفاد علماء الأزهر الشريف لنشر قيم الوسطية والاعتدال.

وتعكس هذه الجهود المتكاملة رؤية الدولة المصرية لترسيخ مكانتها كقوة حضارية وثقافية فاعلة، وركيزة للتواصل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي.

رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي افتتاح المتحف المصري الكبير بدر عبد العاطي وزير الخارجية الدبلوماسية الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

أسعار الدواجن

بالتزامن مع الأعياد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

الصلاة

هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الميلادية بنية قدوم عام جديد حرام؟

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

الزمالك

إعلامي: لاعبو الزمالك مُنقسمون بشأن التمرد بعد مواجهة الاتحاد

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

ترشيحاتنا

ميناء العريش

إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

الجيزة.. رفع كفاءة محيط الكنائس وتكثيف الخدمات خلال احتفالات عيد الميلاد

محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ تحتفل بعيد الميلاد المجيد بكنيسة الشهيدة دميانة

بالصور

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

محافظ الشرقية يقود حملة للاطمئنان على عدم عودة الإشغالات لشوارع الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بابا نويل| شخصية حقيقية أم أسطورة؟.. القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس
بابا نويل.. هل هو شخصية حقيقية أم أسطورة؟ القصة الكاملة وراء أشهر رمز للكريسماس

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد