إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يطلع الإعلامي الأمريكي فريد زكريا على جهود مصر لتعزيز الاستقرار في المنطقة

فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الاثنين ، الإعلامي الأمريكي "فريد زكريا" مقدم البرنامج الأسبوعي الإخباري GPS على قناة CNN الأمريكية. 

واستعرض الوزير عبد العاطى ، الجهود التى تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، انطلاقًا من ثوابت سياستها الخارجية القائمة على إعلاء الحلول السياسية والدبلوماسية، وخفض التصعيد والتوتر بالمنطقة، والعمل على معالجة جذور الأزمات لتحقيق الامن والاستقرار.

وتناول وزير الخارجية فى هذا السياق الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت وقف إطلاق النار فى غزة، والانتقال الى استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى "دونالد ترامب"، وجهود التعافى المبكر واعادة الإعمار. 

وعلى صعيد آخر، أطلع وزير الخارجية الإعلامي الأمريكي على الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، لجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم الشراكات الاقتصادية، متناولا المشروعات التنموية العديدة التى أقامتها الدولة المصرية فى شتى القطاعات على مدار السنوات العشر الأخيرة والتى ساهمت فى تحسين  الوضع الاقتصادى والتنموي فى مصر رغم الظروف الإقليمية المضطربة.     

وشهد اللقاء استعراضا مطولا للتطورات في عدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى، ومنها التطورات فى إيران وسوريا والسودان والسد الاثيوبى ومنطقة القرن الافريقى والأزمة الاوكرانية، وتداعياتها المباشرة على الاستقرار الإقليمي والدولي.

