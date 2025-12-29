مساعد وزير الخارجية للهجرة: 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية تكون بدافع من الأسرة

أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، أن الدولة لديها حرص كبير على متابعة أوضاع الجالية المصرية في الخارج، والعمل على توفير الحماية القانونية والدبلوماسية لهم.

وقال حداد الجوهري، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة لتعزيز التواصل مع المصريين بالخارج وتقديم الدعم لهم.

وتابع مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، أن الجهود المبذولة أسفرت عن الإفراج عن مئات المواطنين المحتجزين في ليبيا وإعادتهم إلى أرض الوطن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تسهيل الإجراءات القنصلية وتقديم الدعم للمصريين في الخارج، سواء في حالات الترحيل أو مواجهة الأزمات.

وأشار إلى 80% من قرارات الهجرة غير الشرعية تكون بدافع من الأسرة وليس الطفل نفسه، ما يضاعف حجم المعاناة والمخاطر