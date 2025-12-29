وزير الخارجية يجتمع بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة

اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الإثنين ٢٩ ديسمبر، بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي من الدرجات الحديثة والمتوسطة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يحرص على عقدها مع مختلف الدرجات الوظيفية داخل الوزارة بهدف متابعة سير العمل والاستماع إلى آراء ومقترحات الأعضاء بشأن تطوير الأداء المؤسسي.

واستعرض وزير الخارجية خلال اللقاء أبرز التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، مشدداً على أن طبيعة التحديات المتسارعة والاستثنائية الراهنة تستوجب أعلى درجات التنسيق والتناغم بين قطاعات الوزارة كافة، وبين البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

وأكد أن وزارة الخارجية تمثل خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية في الخارج، بما يتطلب الالتزام بأعلى معايير المهنية والانضباط الوظيفي، والعمل بروح الفريق الواحد لمواكبة المستجدات الدولية وحماية المصالح الوطنية.

وأكد الوزير عبد العاطي حرصه على استمرار الحوار المفتوح مع جميع الدرجات الوظيفية داخل الوزارة، إيماناً بأهمية الاستفادة من الأفكار الخلّاقة والرؤى المتنوعة، خاصة من الكوادر الشابة، مشيداً بجهودهم المتميزة في الإعداد والتنظيم لعدد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التي استضافتها مصر مؤخراً، بما عكس كفاءة ومهنية الكوادر الدبلوماسية المصرية.

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة وضع شواغل واهتمامات المواطن المصري في صدارة أولويات العمل الدبلوماسي، لافتاً إلى أن البعد التنموي بات مكوناً رئيسياً في السياسة الخارجية، ويتطلب تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع دول الاعتماد، وتحقيق نتائج عملية تنعكس إيجاباً على حياة المواطن المصري. كما شدد على أهمية الاستثمار في العنصر البشري من خلال تكثيف البرامج التدريبية، ورفع كفاءة الكوادر الدبلوماسية، مع إيلاء اهتمام خاص بموضوعات التطوير المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، بما يسهم في تحديث أدوات العمل الدبلوماسي وتعزيز قدرته على التفاعل مع المتغيرات الدولية المتسارعة.