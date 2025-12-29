وزير الخارجية يشرف على الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة الملحقين الدبلوماسيين

أشرف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأثنين، على الاختبار الشفوي للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة ملحق دبلوماسي بوزارة الخارجية، وذلك في إطار الحرص على انتقاء أفضل الكفاءات المؤهلة للانضمام إلى السلك الدبلوماسي، بما يعكس مكانة الدبلوماسية المصرية العريقة وقدرتها على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة في الخارج.

وتأتي مشاركة وزير الخارجية تأكيدًا على الأهمية التي توليها وزارة الخارجية لعملية الاختيار، وضمان تطبيق أعلى معايير النزاهة والموضوعية والكفاءة في مراحل التقييم المختلفة، بما يسهم في إعداد كوادر دبلوماسية قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة، وحماية المصالح الوطنية المصرية في مختلف المحافل الدولية.

وتحرص وزارة الخارجية على أن تتم الاختبارات وفق منظومة متكاملة تراعي الجوانب العلمية والعملية والشخصية للمتقدمين، بما يشمل الإلمام بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، والقدرة على التحليل والتواصل، وإجادة اللغات الأجنبية، بما يعزز من كفاءة الأداء الدبلوماسي المصري وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين في الخارج.