وزير الخارجية: مصر ترفض الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"

جدد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، رفض مصر التام للاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال"، مؤكداً أن هذا الاعتراف يُعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي.



وأشار الوزير إلى أن مصر تؤكد وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، وترفض جميع الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تهدد الاستقرار في المنطقة.



وفي سياق متصل، شدد عبد العاطي على أهمية وقف أي تصعيد ميداني في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، والعمل على استعادة الاستقرار، مؤكداً التزام مصر بدعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز السلام والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى والقرن الأفريقي.