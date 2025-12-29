نعتز بمسيرة العمل الوطني بقيادتكم | وزير الخارجية يهنئ الرئيس بالعام الجديد

يتقدم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن كافة أعضاء وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات المصرية بالخارج، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد معربا عن أصدق التمنيات لفخامته بموفور الصحة والتوفيق، ولمصرنا الغالية بدوام التقدم والاستقرار والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وإذ يستقبل الشعب المصري عامًا جديدا حافلا بالآمال، يؤكد وزير الخارجية اعتزاز وزارة الخارجية بمسيرة العمل الوطني التي تقودها القيادة السياسية الرشيدة، والتي أسهمت في ترسيخ دعائم الاتزان والاستقرار، فإننا نتطلع لأن يحمل العام الميلادي الجديد المزيد من الإنجازات والنجاحات والأمن والاستقرار بما يلبي تطلعات الشعب المصري بتحقيق الرفاهية والتنمية والرخاء، ويكرس دور مصر الإقليمي والدولي المحوري كصانع للسلام وركيزة للأمن والاستقرار والاتزان الاستراتيجي في محيطها الإقليمي والدولي في ظل القيادة الحكيمة والواعية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.