وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في أفريقيا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين ٢٩ ديسمبر، الدكتور جان كاسايا، مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وذلك بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.

أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والذي يهدف إلى دفع أجندة التعاون الصحي والدوائي على مستوى القارة الأفريقية، مؤكداً الأهمية التي توليها مصر لملف الصحة باعتباره أحد ركائز التنمية المستدامة في أفريقيا، ومعرباً عن استعداد مصر الكامل لنقل خبراتها وتجاربها الصحية والدوائية الناجحة إلى الدول الأفريقية الشقيقة.

كما أشار الوزير عبد العاطي إلى محورية برامج بناء القدرات التي تنظمها مصر عبر وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع المركز، في مختلف محاور المجال الصحي والدوائي بما يساهم في تعزيز القدرات الصحية للدول الأفريقية، مشيراً إلى التعاون القائم بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والمركز في تنظيم معرض Africa Health ExCon، والذي أصبح منصة قارية جامعة تجمع مختلف الفاعلين والمعنيين بملف الصحة والدواء في أفريقيا، إتساقاً مع الجهود المصرية الرامية لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات في شتى المجالات مع الدول الأفريقية لاسيما القطاع الصحي والدوائي.

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لتعميق الشراكة مع المركز، لا سيما في تطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة، وتوفير المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية، خاصة في مجالات اللقاحات والمستلزمات الطبية الطارئة، بما يعزز من قدرة الدول الأفريقية على مواجهة الأزمات الصحية بكفاءة واستدامة.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالكفاءات المصرية العاملة داخل المركز، مؤكداً استعداد مصر لتقديم خبراتها وكوادرها الطبية والفنية لدعم عمل المركز، منوهاً بالمبادرات الصحية الرئاسية التي أُطلقت تحت رعاية فخامة السيد رئيس الجمهورية، وعلى رأسها مبادرة القضاء على فيروس سي، ومبادرة ١٠٠ مليون صحة، معرباً عن استعداد مصر لنقل هذه الخبرات إلى الدول الأفريقية بما يسهم في توسيع قاعدة نفاذ المواطنين الأفارقة إلى الدواء والخدمات الصحية المصرية.

من جانبه، أعرب مدير المركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تقديره الكبير للقدرات المصرية المتقدمة في المجالات الصحية والدوائية، مشيداً بالدور الريادي الذي تضطلع به مصر في دعم منظومة الصحة العامة بالقارة الأفريقية، ومعرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من خبراتها المتراكمة في دعم جهود المركز الرامية إلى تعزيز الأمن الصحي في أفريقيا.

