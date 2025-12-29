وزير الخارجية: مصر والسعودية جناح الأمة.. والعلاقات أبدية ومتجذرة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه سيكون هناك طرح لكتاب برعاية الدكتور علي الدين هلال ومعه كوكبه من المتخصصين، وسيتضمن كل تحركات ودوائر تحرك السياسة الخارجية المصرية، مشيرا إلى أنه تم وضع الكتاب في إطار علمي، وتم اهدائه للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أنه من المهم إعاده التأكيد على مبادئ الخارجية المصرية وهي مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهي مبدا إحترام سياده الدول، وإحترام الوحده الاقليميه وسلامه الأراضي للدول.

وتابع وزير الخارجية، أن العلاقات المصريه السعوديه علاقات متجذرة في التاريخ، مؤكدا أنه علاقات أبديه، وهما جناح الأمتين العربية والإسلامية، وقوة المملكة العربية السعودية ونهضتها وازدهارها هو قوه وازدهار لمصر وقوه مصر وازدهارها هو قوه للمملكه العربيه السعوديه.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن هناك علاقه وثيقة بين الرئيس السيسي والملك سلمان وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد، مؤكدا أنه بالتأكيد، كل ما نراه في السوشيال ميديا لا يعكس ابدا على الإطلاق العلاقات المصرية السعودية على الإطلاق بدليل الزيارات المتبادلة.