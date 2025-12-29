ربنا كلل جهودنا بالنجاح.. وزير الخارجية يعلق على فوز منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه شاهد لقاء المنتخب الوطني المصري أمام جنوب إفريقيا، في بطولة امم إفريقيا، “ والحمد لله ربنا كلل جهودنا بالنجاح وان شاء الله نستمر ”.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، أن الهدف الذي أحرزه النجم المصري محمد صلاح، كان به هدوء وإتزان كبير معلقا “هو نعمه مصريه وأي مواطن مصري أو أي مواطن عربي بل وأقول أي إنسان يلتزم بالمبادئ الإنسانيه والأخلاقية لابد أن يدعم هذا اللاعب العظيم”.

وتابع وزير الخارجية، أن الحارس محمد الشناوي أدى لقاء عظيم، وكان احد أسباب الفوز.