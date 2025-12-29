قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سقوط ميكروباص في ترعة المريوطية بالجيزة
6 نجوم يترقبون الظهور الأول مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2025
تجاوزت 3 مليارات دولار | قفزة غير مسبوقة في صادرات الملابس المصرية
وفاة عازف العود هشام عصام .. تفاصيل
شهيدة واجبها الوطني .. محافظ قنا ينعى رئيس لجنة انتخابية بعد وفاتها فى حادث أليم
أسعار مخفضة للسلع الأساسية في سوق «اليوم الواحد» بفيصل
إعلام سوري: دوي انفجار مجهول المصدر بمحيط منطقة المزة في دمشق
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق اليوم الواحد بأرض المطاحن في فيصل
ترامب يكشف محادثات إيجابية مع بوتين تفتح آفاقا جديدة| تفاصيل
وزارتا الأوقاف وقطاع الأعمال تضعان خططًا لتعزيز الاستثمار والمشروعات المشتركة
وزير التموين ومحافظ الجيزة يفتتحان سوق «اليوم الواحد» بشارع فيصل
الخارجية الصينية: نرفض أي محاولة لتقسيم الأراضي الصومالية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

2025 عاماً حافلاً بالمبادرات في ملف المصريين بالخارج.. نائب وزير الخارجية: إنجازات عززت الارتباط الوطني

السفير نبيل حبشي
السفير نبيل حبشي
أ ش أ

شكّل عام 2025 محطة بارزة حافلة بالإنجازات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة المصرية لصالح مواطنيها بالخارج، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف توثيق ارتباط المصريين بالخارج، بما فيهم الجيلين الثاني والثالث، بالوطن الأم وتعزيز حضور مصر في وجدانهم، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على عطائهم ودورهم الوطني الفاعل في دعم قضايا الدولة والدفاع عنها في دول الإقامة.


وأكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن العام 2025 مثّل نقطة تحول مهمة في مسار تطوير السياسات الموجهة لأبناء الوطن بالخارج، في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الملف الحيوي، بحيث يتم توفير منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات الجاليات المصرية وتدعم مشاركتها في جهود التنمية الشاملة.


وأوضح السفير حبشي، أن الوزارة عملت خلال العام على توسيع قنوات التواصل مع الجاليات عبر منصات رقمية حديثة وتنظيم لقاءات افتراضية دورية، بالإضافة إلى إطلاق الصالون الثقافي للمصريين بالخارج ليكون بمثابة منصة للتواصل و للحوار ولتعزيز الهوية الوطنية، والاستماع إلى رؤى أبناء الجاليات ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات.


وأشار إلى أن 2025 شهد انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار: «من كل مكان… مصر العنوان»، والذي مثّل إطاراً جامعاً للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة والمصريين بالخارج، وتناول أولوياتهم وسبل تعظيم استفادتهم من الفرص الاستثمارية والتنموية داخل الوطن.


كما كشف أن النسخة السابعة للمؤتمر ستعقد يومي 2 و3 أغسطس 2026 ولكن بصيغة مختلفة تعتمد علي ورش العمل المتخصصة في العديد من الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، مؤكدا أن المؤتمر يعكس التزام الدولة بمبدأ الشراكة مع المصريين بالخارج وتقدير خبراتهم والاستماع إلى آرائهم و مقترحاتهم فضلاً عن كونه منصة لعرض المبادرات والخدمات الجديدة، وتقديم التوصيات الداعمة لتطوير السياسات المستقبلية.


وفي ملف المشاركة السياسية، أبرز نائب وزير الخارجية نجاح تنظيم مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لعام 2025، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أدت البعثات الدبلوماسية والقنصلية دورًا محوريًا في تمكين المواطنين بالخارج من ممارسة استحقاقهم الدستوري بما يعزز المسار الديمقراطي.


كما أشاد بالدور الوطني للجاليات المصرية في الدفاع عن قضايا الدولة وتوضيح الصورة الحقيقية لمصر في الخارج، فضلاً عن إسهامها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الإقامة، والتصدي للشائعات، والترويج لفرص التعاون مع مصر.


وسلط الضوء على الجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية هذا العام للترويج للهوية الثقافية والحضارية المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالتعريف بـ المتحف المصري الكبير، حيث نُظّمت فعاليات كبرى وتم بث الحفل الرسمي للافتتاح مباشرة من القاهرة في كافة سفاراتنا وقنصلياتنا بالعالم بمشاركة مسؤولين وشخصيات بارزة وأبناء الجاليات، في خطوة عكست الوجه الحضاري لمصر على الساحة الدولية و استهدفت زيادة التدفقات السياحية إلى مصر.


وفيما يتعلق بالمبادرات والخدمات، أوضح نائب وزير الخارجية أن عام 2025 شهد التوسع في تنفيذ عدد من البرامج الموجهة للمصريين بالخارج، من بينها: مبادرة «بيتك في مصر» لتوفير وحدات سكنية بتسهيلات ميسّرة ومبادرة «مزرعتك في مصر» لإتاحة أراضٍ مستصلحة للمصريين بالخارج ضمن مشروعات إنتاجية تدعم الأمن الغذائي، وكذلك مبادرة "مدرستك في مصر" التي تستهدف إنشاء فصول رقمية تفاعلية لأبنائنا في الخارج، فضلاً عن مبادرة " تأمينك في مصر " في حالات الوفيات.


وأشار إلى العديد من المبادرات الأخري التي تعكف وزارة الخارجية علي دراستها ومنها علي سبيل المثال مبادرة "جامعتك في مصر" إلى جانب المبادرات القائمة بالفعل مثل مبادرة "اتكلم عربي" التي تستهدف تعليم اللغة العربية بطريقة بسيطة لأبنائنا في الخارج من الجيلين الثاني والثالث.


كما لفت السفير نبيل حبشي إلى مبادرة «افتح حسابك في مصر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي أتاحت فتح الحسابات البنكية من الخارج بما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.


وكشف السفير نبيل حبشي، عن مبادرة جديدة تعكف وزارة الخارجية على تنفيذها وهي مبادرة "حدث بياناتك في مصر"، موضحاً أنه جار بحث إمكانية إدراج عدد من البنوك الخاصة إلى جانب البنوك الحكومية في هذه المبادرة.


وأكد نائب الوزير أن العام 2025 شهد طفرة لافتة في تطوير منظومة العمل القنصلي، وأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، قد أولى جهداً كبيراً ومتابعة يومية دقيقة لتنفيذ التحول الرقمي في العديد من المعاملات القنصلية؛ بما أسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين بالخارج، منوهاً إلى أنه يجري خطة متكاملة لتحديث منظومة العمل القنصلي داخل مصر وفي البعثات بالخارج، بما يضمن التيسير على المواطنين والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية والطارئة.


وأبرز الجهود التي تبذلها الخارجية المصرية لرعاية مواطنيها الذين يواجهون صعوبات بالخارج، سواء لأسباب صحية أو فقدان أو التواجد في مناطق تشهد اضطرابات، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل المستمر معهم وتأمين عودة من يرغب إلى أرض الوطن.


واختتم السفير نبيل حبشي حديثه بالتأكيد على أن إنجازات عام 2025 تشكل قاعدة صلبة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على استمراره في التواصل مع الجاليات حول العالم والاستماع إلى مقترحاتهم. وثمن في هذا الصدد دورهم الوطني في دعم الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى التحديات الإقليمية الراهنة وما يتطلبه ذلك من تكاتف كل أبناء الوطن في الداخل والخارج لتعزيز المصالح الوطنية.

السفير نبيل حبشي وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي تعزيز تدفقات النقد الأجنبي محطة بارزة حافلة بالإنجازات توثيق ارتباط المصريين بالخارج دعم قضايا الدولة والدفاع عنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث قنا

وفاة مستشارة في حادث تصادم عقب إنهائها أعمال فرز لجنة فرعية بقنا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

المعاشات

الفئات المستحقة لزيادة معاش يناير 2026

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

اسعار الذهب

بختام اليوم .. أسعار الذهب محليا وعربيا وعالميا

حادث مروري

وفاة مستشارة في حادث مروري خلال عودتها من الإشراف على الانتخابات

موعد صرف معاشات شهر يناير

هل تصرف المعاشات مبكرا؟ الخميس كلمة السر

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

دار الإفتاء: 959 ألف فتوى وجهود مكثفة في 2025

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث

وكيل الأزهر يتفقد انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث عام 2026

الراحة المطلقة

عالم بالأوقاف يحذر: الراحة المطلقة تتحول إلى دعة والإنسان خُلق ليعيش في كبد

بالصور

عدت على خير.. ١٠ توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في ٢٠٢٥

ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف
ليلي عبد اللطيف

حالة تأهب قصوى.. أمطار غزيرة تضرب جنوب إسبانيا تُسفر عن قتيل ومفقودين

فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا
فيضانات في مالقا والمناطق المحيطة بفالنسيا

لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

الشتاء والقلب
الشتاء والقلب
الشتاء والقلب

أكلات تفتح النفس.. 5 وصفات مختلفة لليلة رأس السنة بدون تكاليف

سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة
سفرة رأس السنة

فيديو

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد