2025 عاماً حافلاً بالمبادرات في ملف المصريين بالخارج.. نائب وزير الخارجية: إنجازات عززت الارتباط الوطني

شكّل عام 2025 محطة بارزة حافلة بالإنجازات والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة المصرية لصالح مواطنيها بالخارج، وذلك في إطار رؤية شاملة تستهدف توثيق ارتباط المصريين بالخارج، بما فيهم الجيلين الثاني والثالث، بالوطن الأم وتعزيز حضور مصر في وجدانهم، وهو الأمر الذي انعكس إيجابًا على عطائهم ودورهم الوطني الفاعل في دعم قضايا الدولة والدفاع عنها في دول الإقامة.



وأكد السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، أن العام 2025 مثّل نقطة تحول مهمة في مسار تطوير السياسات الموجهة لأبناء الوطن بالخارج، في ضوء التكليفات الرئاسية الصادرة في هذا الملف الحيوي، بحيث يتم توفير منظومة خدمات متكاملة تلبي احتياجات الجاليات المصرية وتدعم مشاركتها في جهود التنمية الشاملة.



وأوضح السفير حبشي، أن الوزارة عملت خلال العام على توسيع قنوات التواصل مع الجاليات عبر منصات رقمية حديثة وتنظيم لقاءات افتراضية دورية، بالإضافة إلى إطلاق الصالون الثقافي للمصريين بالخارج ليكون بمثابة منصة للتواصل و للحوار ولتعزيز الهوية الوطنية، والاستماع إلى رؤى أبناء الجاليات ومقترحاتهم في العديد من الموضوعات.



وأشار إلى أن 2025 شهد انعقاد النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج تحت شعار: «من كل مكان… مصر العنوان»، والذي مثّل إطاراً جامعاً للحوار المباشر بين مؤسسات الدولة والمصريين بالخارج، وتناول أولوياتهم وسبل تعظيم استفادتهم من الفرص الاستثمارية والتنموية داخل الوطن.



كما كشف أن النسخة السابعة للمؤتمر ستعقد يومي 2 و3 أغسطس 2026 ولكن بصيغة مختلفة تعتمد علي ورش العمل المتخصصة في العديد من الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، مؤكدا أن المؤتمر يعكس التزام الدولة بمبدأ الشراكة مع المصريين بالخارج وتقدير خبراتهم والاستماع إلى آرائهم و مقترحاتهم فضلاً عن كونه منصة لعرض المبادرات والخدمات الجديدة، وتقديم التوصيات الداعمة لتطوير السياسات المستقبلية.



وفي ملف المشاركة السياسية، أبرز نائب وزير الخارجية نجاح تنظيم مشاركة المصريين بالخارج في انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب لعام 2025، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث أدت البعثات الدبلوماسية والقنصلية دورًا محوريًا في تمكين المواطنين بالخارج من ممارسة استحقاقهم الدستوري بما يعزز المسار الديمقراطي.



كما أشاد بالدور الوطني للجاليات المصرية في الدفاع عن قضايا الدولة وتوضيح الصورة الحقيقية لمصر في الخارج، فضلاً عن إسهامها في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الإقامة، والتصدي للشائعات، والترويج لفرص التعاون مع مصر.



وسلط الضوء على الجهود التي قامت بها البعثات الدبلوماسية هذا العام للترويج للهوية الثقافية والحضارية المصرية، وخاصة فيما يتعلق بالتعريف بـ المتحف المصري الكبير، حيث نُظّمت فعاليات كبرى وتم بث الحفل الرسمي للافتتاح مباشرة من القاهرة في كافة سفاراتنا وقنصلياتنا بالعالم بمشاركة مسؤولين وشخصيات بارزة وأبناء الجاليات، في خطوة عكست الوجه الحضاري لمصر على الساحة الدولية و استهدفت زيادة التدفقات السياحية إلى مصر.



وفيما يتعلق بالمبادرات والخدمات، أوضح نائب وزير الخارجية أن عام 2025 شهد التوسع في تنفيذ عدد من البرامج الموجهة للمصريين بالخارج، من بينها: مبادرة «بيتك في مصر» لتوفير وحدات سكنية بتسهيلات ميسّرة ومبادرة «مزرعتك في مصر» لإتاحة أراضٍ مستصلحة للمصريين بالخارج ضمن مشروعات إنتاجية تدعم الأمن الغذائي، وكذلك مبادرة "مدرستك في مصر" التي تستهدف إنشاء فصول رقمية تفاعلية لأبنائنا في الخارج، فضلاً عن مبادرة " تأمينك في مصر " في حالات الوفيات.



وأشار إلى العديد من المبادرات الأخري التي تعكف وزارة الخارجية علي دراستها ومنها علي سبيل المثال مبادرة "جامعتك في مصر" إلى جانب المبادرات القائمة بالفعل مثل مبادرة "اتكلم عربي" التي تستهدف تعليم اللغة العربية بطريقة بسيطة لأبنائنا في الخارج من الجيلين الثاني والثالث.



كما لفت السفير نبيل حبشي إلى مبادرة «افتح حسابك في مصر» بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والتي أتاحت فتح الحسابات البنكية من الخارج بما يسهم في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي.



وكشف السفير نبيل حبشي، عن مبادرة جديدة تعكف وزارة الخارجية على تنفيذها وهي مبادرة "حدث بياناتك في مصر"، موضحاً أنه جار بحث إمكانية إدراج عدد من البنوك الخاصة إلى جانب البنوك الحكومية في هذه المبادرة.



وأكد نائب الوزير أن العام 2025 شهد طفرة لافتة في تطوير منظومة العمل القنصلي، وأن وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، قد أولى جهداً كبيراً ومتابعة يومية دقيقة لتنفيذ التحول الرقمي في العديد من المعاملات القنصلية؛ بما أسهم في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن إنجاز المعاملات، وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة للمواطنين بالخارج، منوهاً إلى أنه يجري خطة متكاملة لتحديث منظومة العمل القنصلي داخل مصر وفي البعثات بالخارج، بما يضمن التيسير على المواطنين والاستجابة الفورية للحالات الإنسانية والطارئة.



وأبرز الجهود التي تبذلها الخارجية المصرية لرعاية مواطنيها الذين يواجهون صعوبات بالخارج، سواء لأسباب صحية أو فقدان أو التواجد في مناطق تشهد اضطرابات، مؤكداً حرص الوزارة على التواصل المستمر معهم وتأمين عودة من يرغب إلى أرض الوطن.



واختتم السفير نبيل حبشي حديثه بالتأكيد على أن إنجازات عام 2025 تشكل قاعدة صلبة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على استمراره في التواصل مع الجاليات حول العالم والاستماع إلى مقترحاتهم. وثمن في هذا الصدد دورهم الوطني في دعم الدولة المصرية تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى التحديات الإقليمية الراهنة وما يتطلبه ذلك من تكاتف كل أبناء الوطن في الداخل والخارج لتعزيز المصالح الوطنية.