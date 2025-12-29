وزير الخارجية : مصر ستتصدى لأي ضرر يمس حقوقها المائية

أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، أن ملف المياه يمثل قضية وجودية لمصر، ولا يقبل أي تهاون أو إهمال في متابعته أو في التعامل مع تداعياته، مشددا على أن الدولة تتعامل مع هذا الملف باعتباره أحد ثوابت الأمن القومي.



وخلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة MBC مصر، أوضح عبد العاطي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد مرارا على التمسك الكامل بحقوق مصر المائية وعدم التفريط في أي جزء منها، مؤكدا أن إقامة أي سدود جديدة على نهر النيل ستقابل برد مصري واضح.



وأشار وزير الخارجية إلى أن تحركات الدولة في هذا الملف تستند إلى أسس علمية ومنهجية دقيقة، وفي إطار رؤية شاملة تحظى بتوافق كامل بين مؤسسات الدولة، وتعتمد على توظيف مختلف الأدوات المتاحة، سواء السياسية أو القانونية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية والتجارية.



وفي ما يتعلق بملف سد النهضة، أوضح عبد العاطي أن مسار التفاوض مع إثيوبيا لم يحقق أي تقدم يُذكر على مدار نحو 13 عاما، ووصل إلى طريق مسدود، ما دفع مصر إلى إنهاء هذا المسار بعد استنفاد كل السبل.

وأكد أن مصر ستتصدى لأي ضرر يمس حقوقها المائية وفقا لقواعد القانون الدولي، مشددا في الوقت ذاته على أن الدول لا تعلن مسبقًا عن طبيعة الإجراءات التي قد تتخذها لحماية مصالحها الحيوية.