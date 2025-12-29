نتنياهو يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في فلوريدا قبل القمة مع ترامب

بدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا.

نتنياهو يجتمع بوزير الخارجية الأمريكي

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" : كان اجتماعًا رائعًا"، بشأن مقابلته مع روبيو.

من المقرر أن يلتقي نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الساعات المقبلة، في إطار زيارته إلى الولايات المتحدة لبحث عدد من الملفات الهامة على رأسها تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة الذي تعثر جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، نقلاً عن مصادرها، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرض يوم الأحد فتح معبر رفح الذي يسيطر عليه الجانب الإسرائيلي في كلا الاتجاهين، في خطوة ينظر إليها على أنها محاولة لإظهار حسن النية قبل اجتماعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.