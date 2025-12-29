القسام تكشف عن أول صورة لـ محمد السنوار قائد هيئة الأركان ومهندس صفقة شاليط

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، استشهاد أبو عبيدة الناطق العسكري لكتائب القسام ، و محمد السنوار قائد هيئة أركان كتائب القسام ، ونخبة من قادة القسام في قطاع غزة.

وكشفت كتائب القسام لأول مرة عن صورة حديثة لـ محمد السنوار بعد الإعلان عن اغتياله، يذكر أنه لا توجد أي صور واضحة للسنوار ، وكان ذلك بغرض التأمين ، فكان دائما هو رجل الظل الذي لا يظهر ولا يكشف عن وجهه ابدا ، حاولت إسرائيل رسم صور له بالذكاء الاصطناعي للكشف عن ملامحه بغرض الوصول له في أي وقت ممكن.

والجدير بالذكر أيضا، أنه في 15 مايو 2025 أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اغتيال محمد السنوار بغارة استهدفت خان يونس في قطاع غزة .

من هو محمد السنوار؟

عرف الشقيق الأصغر للسنوار، وقائد الجناح العسكري لكتائب القسام، الذي ولد بمخيم في خان يونس، المعروف بقدرته على مراوغة محاولات الاغتيال طوال أكثر من عشرين عاماً.

بقي طوال الحرب على غزة هدفاً مهماً لإسرائيل، حيث كان قادراً على التخفي والقيادة في السر، ما جنبه الاعتقال لفترات طويلة.

مهندس صفقة شاليط



كما عرف السنوار بتأسيسه وحدة الظل ضمن كتائب القسام بعد أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط عام 2006، وقاد العديد من الملفات العسكرية والتنظيمية بما فيها التصنيع العسكري وحفر الأنفاق وتهريب الأسلحة.

كما أشرفت قيادته على هجوم السابع من أكتوبر 2023، وكان يعتبر القائد التنفيذي للكتائب، متولياً إدارة العمليات العسكرية والإدارية على مدى سنوات طويلة.



كما أشارت التقارير أن السنوار الأصغر كان دائماً يعتمد على وسائل اتصال آمنة ونقل الرسائل بالطرق التقليدية، ما صعب استهدافه على مدى عقود، وجعله شخصية محورية في قيادة المقاومة الفلسطينية بغزة، حتى تم اغتياله.