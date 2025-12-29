أخر الأوضاع بالقطاع| كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار محمد شبانة ورائد سعد.. إسرائيل تعرقل دخول المساعدات

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الاثنين، عن إحصائية صادمة بشأن تأثر قطاع غزة بالعاصمة بايرون التي كانت لها آثارا كارثية على سكان القطاع المنكوب.

وأفاد بيان وكالة الأونروا، نقلا عن مجموعة المأوى في غزة، أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.

كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة

أعلنت كتائب القسام رسميا اغتيال الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

أعلنت كتائب القسام رسميا اغتيال محمد السنوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



حماس تنعى أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد

نعت حماس أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.



حماس تنعى حكم العيسى أحد قادة كتائب القسام

نعت حركة حماس تنعى حكم العيسى أحد قادة كتائب القسام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

زياد قاسم: العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر

أفاد زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة ضمن القافلة الرابعة من سلسلة قوافل «زاد العزة».

وأضاف «قاسم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن القافلة الحالية تضمنت أكثر من 200,000 سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من 680 طنًا من أجولة الطحين، وما يزيد عن 1,500 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب أكثر من 1,300 طن من المواد البترولية المتنوعة، إضافة إلى عدد كبير من مواد الإيواء الضرورية لسكان القطاع، الذين تضررت خيامهم بنسبة تجاوزت 90% بسبب المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة.

وأشار زياد قاسم إلى أن بعض الشاحنات لا تزال في طريقها لتفريغ ما عليها من مساعدات، نتيجة العراقيل والتعنت الإسرائيلي أثناء عمليات التدقيق والمراجعة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تؤخر وصول المساعدات على الرغم من الدفع اليومي للقوافل من الأراضي المصرية.

آليات الاحتلال تطلق النار على منازل الفلسطينيين شمالي رفح.. تفاصيب

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه منازل المواطنين شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي جنوبي المدينة، في تصعيد ميداني جديد طال عدة مناطق داخل القطاع.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وداما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القصف لا يزال متواصلاً في أكثر من منطقة، شمل شمال قطاع غزة وشرق مدينة غزة، إضافة إلى المناطق الشرقية لجنوب القطاع، وهي مناطق مصنفة باللون الأصفر وتنتشر فيها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد من خطورة الأوضاع على السكان المدنيين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن قطاع غزة يتعرض في الوقت ذاته لمنخفض جوي عنيف تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تجاوزت سرعة الرياح 80 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى تطاير خيام النازحين وغرق آلاف الخيام المنتشرة في مختلف محافظات القطاع، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار على مساحات واسعة.

وذكر، أن اللجنة المصرية كثفت خلال اليومين الماضيين جهودها داخل قطاع غزة لتقديم المساعدات العاجلة والطارئة، في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين المتضررين من المنخفض الجوي.