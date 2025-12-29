قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
فرحة تحولت إلى مأساة .. رصاصة طائشة من عريس أوسيم تنهي حياة الطفلة رقية
زيلينسكي: محاولة اغتيال بوتين كذبة.. روسيا تبحث عن ذريعة لمهاجمة كييف
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
توك شو

أخر الأوضاع بالقطاع| كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار محمد شبانة ورائد سعد.. إسرائيل تعرقل دخول المساعدات

غزة
غزة
محمود محسن

كشفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" يوم الاثنين، عن إحصائية صادمة بشأن تأثر قطاع غزة بالعاصمة بايرون التي كانت لها آثارا كارثية على سكان القطاع المنكوب.

وأفاد بيان وكالة الأونروا، نقلا عن مجموعة المأوى في غزة، أن 17 مبنى انهار كليًا، فيما تعرض أكثر من 42 ألف خيمة أو مأوى مؤقت لأضرار كاملة أو جزئية خلال الفترة ما بين 10 و17 ديسمبر الجاري، ما أثّر على ما لا يقل عن 235 ألف شخص في مختلف مناطق القطاع.

كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة

أعلنت كتائب القسام رسميا اغتيال الناطق العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

 كتائب القسام تعلن رسميا اغتيال محمد السنوار

أعلنت كتائب القسام رسميا اغتيال محمد السنوار، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
 

حماس تنعى أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد

نعت حماس أبو عبيدة ومحمد السنوار ومحمد شبانة ورائد سعد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
 

حماس تنعى حكم العيسى أحد قادة كتائب القسام

نعت حركة حماس تنعى حكم العيسى أحد قادة كتائب القسام، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

زياد قاسم: العراقيل الإسرائيلية تؤخر تفريغ المساعدات رغم التدفق المستمر من مصر

أفاد زياد قاسم، مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، بأن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري دفعت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم مئات الشاحنات المحملة بمئات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة ضمن القافلة الرابعة من سلسلة قوافل «زاد العزة».

وأضاف «قاسم»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن القافلة الحالية تضمنت أكثر من 200,000 سلة غذائية، إضافة إلى أكثر من 680 طنًا من أجولة الطحين، وما يزيد عن 1,500 طن من المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية، إلى جانب أكثر من 1,300 طن من المواد البترولية المتنوعة، إضافة إلى عدد كبير من مواد الإيواء الضرورية لسكان القطاع، الذين تضررت خيامهم بنسبة تجاوزت 90% بسبب المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة.

وأشار زياد قاسم إلى أن بعض الشاحنات لا تزال في طريقها لتفريغ ما عليها من مساعدات، نتيجة العراقيل والتعنت الإسرائيلي أثناء عمليات التدقيق والمراجعة، مشيرًا إلى أن هذه العملية تؤخر وصول المساعدات على الرغم من الدفع اليومي للقوافل من الأراضي المصرية.

 آليات الاحتلال تطلق النار على منازل الفلسطينيين شمالي رفح.. تفاصيب

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيرانها باتجاه منازل المواطنين شمالي مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف منطقة المواصي جنوبي المدينة، في تصعيد ميداني جديد طال عدة مناطق داخل القطاع.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وداما الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ القصف لا يزال متواصلاً في أكثر من منطقة، شمل شمال قطاع غزة وشرق مدينة غزة، إضافة إلى المناطق الشرقية لجنوب القطاع، وهي مناطق مصنفة باللون الأصفر وتنتشر فيها آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يزيد من خطورة الأوضاع على السكان المدنيين.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن قطاع غزة يتعرض في الوقت ذاته لمنخفض جوي عنيف تسبب في تفاقم الأزمة الإنسانية، حيث تجاوزت سرعة الرياح 80 كيلومترًا في الساعة، ما أدى إلى تطاير خيام النازحين وغرق آلاف الخيام المنتشرة في مختلف محافظات القطاع، نتيجة هطول كميات كبيرة من الأمطار على مساحات واسعة.

وذكر، أن اللجنة المصرية كثفت خلال اليومين الماضيين جهودها داخل قطاع غزة لتقديم المساعدات العاجلة والطارئة، في محاولة للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين المتضررين من المنخفض الجوي.

وكالة غوث كالة الأونروا محمد السنوار حماس

أرشيفية

لـ 11.5 مليون مستحق.. موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وأنجولا مجانا.. اعرف التردد

منتخب مصر الوطني

تردد قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة مصر وأنجولا بـ كأس أمم إفريقيا

عداد الكهرباء

باق يومان.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

ياسر هدايا أسدي

إسرائيل تعين أول عربي مسلم قائدا لكتيبة في حرس الحدود

محمد صلاح

حمادة صدقي: صلاح غير مؤثر فنيا.. وشوبير الأحق بحراسة مرمى المنتخب أمام أنجولا

انخفاض سعر الذهب اليوم

نزل 150 جنيه .. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 29-12-2025 والقنوات الناقلة

الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

الرقابة المالية توافق لـ7 شركات على ممارسة أنشطة صناديق الاستثمار العقاري والتخصيم

انفوجراف للمؤشرات المالية للقابضة للغزل والنسيج

6.2 مليار جنيه مبيعات القابضة للغزل والنسيج وشركاتها التابعة خلال 2025-2024

البنك المركزي

برلماني: خفض الفائدة يعزز تنافسية الصناعة ويدعم التوسع الإنتاجي

بالصور

تموين الشرقية في 2025.. إصدار ٩٨ ألف بطاقة تموينية وتحرير ٣٥ ألفا و٨٥٦ محضرا للمخالفين

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صحة الشرقية تغلق وتشمّع 5 منشآت طبية غير مرخصة بالحسينية | صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

رفع درجة الاستعداد وتكثيف حملات النظافة بالشرقية احتفالا بأعياد رأس السنة

كنيسة
كنيسة
كنيسة

أجمل أفلام لمشاهدة عائلية مميزة في رأس السنة.. تقييمات عالية

افلام رأس السنة
افلام رأس السنة
افلام رأس السنة

وقاة احمد دقدق

صاحب أغنية اخواتي .. تفاصيل وفاة مطرب المهرجانات دقدق بعد صراع مع المرض

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

