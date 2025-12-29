ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و266 شهيدا

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 71 ألفا و266 شهيدا، و171 ألفا و222 مصابا منذ الـ 7 من شهر أكتوبر 2023.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، عن مصادر طبية قولها: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، شهيد واحد تم انتشاله، و3 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".



وأضافت المصادر أن اجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من أكتوبرالماضي قد ارتفع إلى 414 شهيدا، واجمالي الإصابات إلى 1145 جريحا، فيما جرى انتشال 680 جثمانا.



وأشارت إلى وفاة مواطن نتيجة انهيار مبنى ما يرفع عدد الضحايا التي وصلت المستشفيات نتيجة انهيار المباني بفعل المنخفض الجوي إلى 17 حالة، وكذلك وفاة طفل نتيجة البرد الشديد ما يرفع الوفيات نتيجة البرد والمنخفض الجوي إلى 3 وفيات.