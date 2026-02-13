جولة الحسم.. مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا

تتجه أنظار جماهير الكرة الافريقية لمتابعه الجولة الاخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا.
ونجحت ٣ فرق في حسم التأهل لدور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا وهي حامل اللقب بيراميدز والأهلي والملعب المالي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا
السبت 14 فبراير
15:00 – نادي الهلال أم درمان امام نادي سانت إيلوي لوبوبو
15:00 – نادي ماميلودي صن داونز امام نادي مولودية الجزائر
18:00 – نادى الترجى الرياضى امام نادي بيترو أتلتيكو دي لواندا
18:00 – نادى سيمبا امام نادى الملعب المالي
21:00 – نادي نهضة بركان امام نادى ريفرز يونايتد
21:00 – نادي بيراميدز امام نادي باور ديناموز
الأحد 15 فبراير
18:00 – النادي الأهلي امام نادي الجيش الملكي
18:00 – نادي يانج أفريكانز امام نادي شبيبة القبائل.