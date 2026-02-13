برشلونة في مأزق.. أتلتيكو يعيد كتابة التاريخ في كأس ملك إسبانيا

تلقى برشلونة هزيمة قاسية أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-0 على ملعب «ميتروبوليتانو»، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا في مباراة حملت أرقامًا سلبية غير مسبوقة للفريق الكتالوني.

أرقام صادمة بعد الرباعية

الهزيمة مثلت الضربة الأقسى للمدير الفني الألماني هانزي فليك، إذ تعد أكبر خسارة يتعرض لها في مسيرته التدريبية بمباراة رسمية مع فريق محترف.

كما استقبل برشلونة أربعة أهداف في شوط أول للمرة الثانية فقط منذ موسم 2004-2005، وكانت السابقة الأشهر أمام بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2020، حين خسر الفريق الكتالوني 8-2 في مباراة كان فليك يقود فيها العملاق البافاري.

وتُعد هذه الخسارة أول سقوط لبرشلونة في ذهاب مواجهة إقصائية منذ 14 فبراير 2017، عندما هُزم أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0 في دور الـ16 من دوري الأبطال.

وشهد اللقاء واقعة سلبية أخرى بعدما أصبح إريك جارسيا أول لاعب من برشلونة يسجل هدفًا عكسيًا ويتعرض للطرد في المباراة نفسها منذ موسم 2004-2005 على الأقل.

أما أتلتيكو مدريد، فحقق فوزا برباعية نظيفة على برشلونة في مباراة رسمية لأول مرة منذ 12 أبريل 1989 عندما تفوق بالنتيجة ذاتها في كأس الملك.

تفاصيل المباراة

افتتح إريك جارسيا التسجيل بالخطأ في مرماه بعد 7 دقائق قبل أن يضيف أنطوان جريزمان الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعزز أديمولا لوكمان النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 33 ثم اختتم جوليان ألفاريز الرباعية في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، ألغت تقنية الفيديو هدفًا لبرشلونة سجله باو كوبارسي بداعي التسلل قبل أن يتعرض إريك جارسيا للطرد في الدقيقة 86.

موعد مباراة الإياب

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 3 مارس المقبل على ملعب «كامب نو»، حيث يسعى برشلونة لتعويض خسارته الثقيلة ومحاولة قلب الطاولة في موقعة تبدو في غاية الصعوبة.