المصري بزيه الأبيض وزيسكو بالبرتقالي غدا بالكونفدرالية

عُقد الاجتماع الفني التنسيقي لمباراة المصري وزيسكو الزامبي بمباراة الجولة السادسة والأخيرة من المجموعات من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية

وأسفر الاجتماع عن زي المصري وهو الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون السماوي

بينما سيرتدي فريق زيسكو يونايتد الطاقم البرتقالي الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأخضر.

مثل المصري في الاجتماع اللواء إيهاب الساعي المدير التنفيذي للنادي واللواء حمدي عثمان مدير أمن النادي، محمود جابر، المدير الإداري للفريق، الدكتور عزيز شمام طبيب الفريق، إبراهيم غانم، مسئول المهمات

ويواجه المصري نظيره زيسكو يونايتد الزامبي غدا السبت في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على استاد السويس الجديد