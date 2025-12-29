رسميًا.. كتائب القسام تعلن استشهاد محمد السنوار وأبو عبيدة وقادة آخرين

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، بشكل رسمي استشهاد الناطق العسكري باسمها، أبو عبيدة، إلى جانب عدد من قادتها، وهم: محمد السنوار، محمد شبانة، حكم العيسى، ورائد سعد، وذلك في سياق الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة.



وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع، ما أسفر عن ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى 71,266 شهيدًا، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.



وتستمر الأحداث الميدانية مع فتح سلطات الاحتلال للسدود والغارات الإسرائيلية الارتجاجية التي تلاحق النازحين وسط العاصفة، في وقت تعلن فيه اليابان عن حزمة دعم مالي جديدة لفلسطين بقيمة 10 ملايين دولار.



فيما يواصل المجتمع الدولي متابعة التطورات، حيث أقر مجلس الأمن مشروع القرار الأمريكي الخاص بقطاع غزة، بينما تناقش السلطة الفلسطينية سبل تمكين المؤسسات التعليمية لإعداد قيادات المستقبل.