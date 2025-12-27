نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مار-أ-لاغو، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية مهمة، وسط تحذيرات المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية من اقتراب انتهاء ترتيبات وقف إطلاق النار الحالية.

السياق الأمني

تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة ترامب ، والتي تتضمن انسحابا إسرائيليا ونزع سلاح حماس.

أما في لبنان، ينتهي إنذار ترامب لحزب الله بنزع سلاحه، فيما توقفت المحادثات مع سوريا عند طريق مسدود عمليا، ولا تزال الساحات مهددة بالتصعيد، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.



التحديات أمام نتنياهو

تواجه الولايات المتحدة صعوبة في تنفيذ نزع السلاح، في حين يضغط الوسطاء على إسرائيل لتقديم تنازلات قد تهدد المكتسبات الأمنية بعد حرب 7 أكتوبر.

ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال اللقاء إلى ضمان أن تكون أي انسحابات إسرائيلية مدروسة وأن تحافظ على المكتسبات الأمنية في غزة ولبنان، دون المساس بمصالح إسرائيل الحيوية.



المبادئ الأمنية الأساسية لإسرائيل

أعدت المؤسسة الدفاعية في إسرائيل قائمة بمبادئ ضرورية للحفاظ على الأمن القومي:

1/ نزع سلاح التنظيمات الإرهابية ومنع وصولها للأسلحة.

2/ تدمير البنية التحتية العسكرية فوق وتحت الأرض لمنع إعادة التأهيل.

3/ منع إعادة تأهيل القدرات العسكرية للعناصر الإرهابية.

4/ إنشاء آليات إنفاذ دولية فعالة لتطبيق ترتيبات نزع السلاح.

5/ منح إسرائيل الحرية بالتصرف بشكل مستقل لمواجهة أي تهديدات عاجلة إذا فشلت الآليات الدولية.



مطالب إسرائيل في الساحات المختلفة



غزة: استعادة الجندي المخطوف رن غويلي، تفكيك قدرات حماس العسكرية، تدمير الأنفاق والتأكد من عدم إعادة تجهيزها، ومنع المشاركة العسكرية لحماس في أي مؤسسات مدنية.



لبنان: نزع سلاح حزب الله، تدمير بنيته التحتية العسكرية، تقييد قدراته الصاروخية والبحرية، وضمان حرية إسرائيل في العمل ضد أي تهديدات.



سوريا: الحفاظ على الانتشار العسكري الحالي حتى استقرار الوضع، مع مراقبة أي هجمات جهادية محتملة على الجولان.



التهديدات البحرية: مواجهة الحوثيين لضمان حرية الملاحة وحماية إسرائيل.



التحديات الإقليمية والدولية



تشكل إيران وتركيا محور القلق، حيث تسعى الولايات المتحدة لتقليل النزاعات في المنطقة، وقد تضغط على إسرائيل للسماح بمشاركة تركية في قوات حفظ السلام في غزة، في المقابل، إسرائيل تحذر من أي اتفاقيات مع إيران قد تهدد أمنها المستقبلي.



وتتوقع المؤسسة الدفاعية في إسرائيل أن يضغط ترامب على نتنياهو لتقديم تنازلات قد تقلل من المكاسب الأمنية، وقد تُثير هذه التنازلات غضب الرأي العام الإسرائيلي، من المتوقع أن يدافع نتنياهو بشدة عن كل نقطة لضمان حماية مصالح إسرائيل الأمنية.