معيط: ما يهم المواطن هو استقرار الأسعار وتحسين مستوى دخله
معيط: مش محتاجين صندوق النقد طالما مصر قادرة على إدارة أمورها الاقتصادية
الكونغولي ليس الأول.. نجوم رفضوا ارتداء قميص الأهلي| أسماء مفاجأة
معيط: في عام 2015 لم نجد 15 مليون دولار لشراء أدوية علاج فيروس سي
صدى البلد يكشف شخصية ابن الأهلي المتسبب في خروج الفريق من كأس مصر
محمد معيط: في 2011 مكنش فيه فلوس نشتري الغاز وتحدثنا مع الأشقاء العرب لتوفير شحنات
كيفية النجاة من عذاب القبر .. بكلمات بسيطة قبل النوم
هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط
الأزمة الصومالية .. إعلام إسرائيلي : إدانة عربية وصمت إماراتي وزيارة سرية لـ تل أبيب
طقس الأحد| أمطار متوسطة تضرب هذه المحافظات
لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات
أستون فيلا يقلب الطاولة على تشيلسي ويفوز بهدفين في الدوري الإنجليزي
أخبار العالم

نتنياهو يواجه ضغوطا أمريكية للحوار مع حماس وحزب الله وإيران

نتنياهو و ترامب
نتنياهو و ترامب
فرناس حفظي

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مار-أ-لاغو، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات أمنية مهمة، وسط تحذيرات المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية من اقتراب انتهاء ترتيبات وقف إطلاق النار الحالية.

السياق الأمني

 تضغط الولايات المتحدة على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ  لوقف إطلاق النار في غزة وفقا لخطة ترامب ، والتي تتضمن انسحابا إسرائيليا ونزع سلاح حماس.

أما في لبنان، ينتهي إنذار ترامب لحزب الله بنزع سلاحه، فيما توقفت المحادثات مع سوريا عند طريق مسدود عمليا، ولا تزال الساحات مهددة بالتصعيد، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.


التحديات أمام نتنياهو

تواجه الولايات المتحدة صعوبة في تنفيذ نزع السلاح، في حين يضغط الوسطاء على إسرائيل لتقديم تنازلات قد تهدد المكتسبات الأمنية بعد حرب 7 أكتوبر.

 ويسعى رئيس الوزراء الاسرائيلي خلال اللقاء إلى ضمان أن تكون أي انسحابات إسرائيلية مدروسة وأن تحافظ على المكتسبات الأمنية في غزة ولبنان، دون المساس بمصالح إسرائيل الحيوية.


المبادئ الأمنية الأساسية لإسرائيل

أعدت المؤسسة الدفاعية في إسرائيل  قائمة بمبادئ ضرورية للحفاظ على الأمن القومي:
1/ نزع سلاح التنظيمات الإرهابية ومنع وصولها للأسلحة.
2/ تدمير البنية التحتية العسكرية فوق وتحت الأرض لمنع إعادة التأهيل.
3/ منع إعادة تأهيل القدرات العسكرية للعناصر الإرهابية.
4/ إنشاء آليات إنفاذ دولية فعالة لتطبيق ترتيبات نزع السلاح.
5/ منح إسرائيل الحرية بالتصرف بشكل مستقل لمواجهة أي تهديدات عاجلة إذا فشلت الآليات الدولية.


مطالب إسرائيل في الساحات المختلفة


غزة: استعادة الجندي المخطوف رن غويلي، تفكيك قدرات حماس العسكرية، تدمير الأنفاق والتأكد من عدم إعادة تجهيزها، ومنع المشاركة العسكرية لحماس في أي مؤسسات مدنية.


لبنان: نزع سلاح حزب الله، تدمير بنيته التحتية العسكرية، تقييد قدراته الصاروخية والبحرية، وضمان حرية إسرائيل في العمل ضد أي تهديدات.


سوريا: الحفاظ على الانتشار العسكري الحالي حتى استقرار الوضع، مع مراقبة أي هجمات جهادية محتملة على الجولان.


التهديدات البحرية: مواجهة الحوثيين لضمان حرية الملاحة وحماية إسرائيل.


التحديات الإقليمية والدولية


تشكل إيران وتركيا محور القلق، حيث تسعى الولايات المتحدة لتقليل النزاعات في المنطقة، وقد تضغط على إسرائيل للسماح بمشاركة تركية في قوات حفظ السلام في غزة، في المقابل، إسرائيل تحذر من أي اتفاقيات مع إيران قد تهدد أمنها المستقبلي.


وتتوقع المؤسسة الدفاعية في إسرائيل أن يضغط ترامب على نتنياهو لتقديم تنازلات قد تقلل من المكاسب الأمنية، وقد تُثير هذه التنازلات غضب الرأي العام الإسرائيلي، من المتوقع أن يدافع نتنياهو بشدة عن كل نقطة لضمان حماية مصالح إسرائيل الأمنية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية غزة لبنان حزب الله حماس إيران

