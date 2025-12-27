الرئيس الصومالي يوجه رسالة حاسمة إلى نتنياهو رفضا لاعتراف إسرائيل بـ "أرض الصومال"

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، السبت، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف بما يُسمى "جمهورية أرض الصومال" يشكل خرقًا للقواعد الدبلوماسية والقانونية الدولية.



وشدد شيخ محمود، عبر منصة إكس، على وحدة الشعب الصومالي وعدم قابلية أراضيه للتقسيم، مؤكدا التزام بلاده الكامل بسيادتها ووحدة أراضيها ورفض أي محاولات للمساس بها.



وحذر الرئيس الصومالي من أن الإعلان الإسرائيلي يعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية، داعيا المجتمع الدولي إلى احترام المواثيق والقوانين الدولية وعدم قبول أي إجراءات أحادية قد تقوض سيادة الدول ووحدة أراضيها.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن سابقا اعتراف إسرائيل بما يسمى "جمهورية أرض الصومال" كدولة مستقلة وذات سيادة، مشيرا إلى توقيع إعلان مشترك بينه وبين وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر ورئيس "أرض الصومال" عبدالرحمن محمد عبدالله، مهنئًا الأخير على قيادته والتزامه بتحقيق الاستقرار والسلام.



وأوضح نتنياهو أن إسرائيل تعتزم توسيع علاقاتها مع "أرض الصومال" بشكل فوري، بما يشمل التعاون في مجالات الزراعة والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد، ضمن جهود لتعزيز الاستقرار والسلام الإقليمي.